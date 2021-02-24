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蓬佩奧加入「美國法律與正義中心」 投書WSJ批中共實驗室疏漏害全球

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/24 16:37
前美國國務卿蓬佩奧（美聯社圖片）

前美國國務卿蓬佩奧（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）離開白宮後陸續加入華府智庫，先是1月底獲聘為哈德遜研究所高級研究員、22日也加入具基督教色彩、保守的美國法律與正義中心（American Center for Law & Justice，ACLJ）任國際事務資深法律顧問

ACLJ倡導宗教自由，聲援全球各地受迫害的基督教教友，亦關注在中國受政治迫害的傳教人士，包括中國濟貧牧師兼人道主義工作者曹三強。ACLJ知名成員有前美國總統川普的律師賽庫洛（Jordan Sekulow），目前任職該組織執行總監。此後，蓬佩奧可望定期於ACLJ的每日廣播節目及直播活動上獻聲。

23日，蓬佩奧與其中國政策策士余茂春聯名投書華爾街日報，指控中共軍方對病毒研究著迷，光是過去十年就發現近二千種變種新病毒，相當於全球其它地區過去二百年來發現的病毒總量。不過中共軍方實驗室卻輕忽實驗室生物安全規範，全世界為此付出沈重代價，從武漢來的新型冠狀病毒就是例證。

文章寫道美國國務院2018年的兩份電報早已對此示警，當中更預言人傳人的新型冠狀病毒誕生。如今，美國不分黨派的政治人物都對這座生物實驗室的存在感到擔憂。

總統拜登政府13日也對世界衛生組織（WHO）疫源調查「深表關切」，質疑調查小組的獨立公正性，難不受到北京干預，畢竟北京不希望全世界知道新型冠狀病毒真實來源。
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武漢肺炎
新冠肺炎
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