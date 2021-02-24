3/1重啟國門 外籍人士入境、轉機鬆綁 低、中低風險國家可縮短居家檢疫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）考量國際COVID-19疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，自3月1日零時起(啟程地時間)，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業。

指揮中心說明，非本國籍人士須符合下列條件，始得入境，包括：持有效居留證之非本國籍人士(含外籍、港澳及大陸人士)，無居留證之外籍人士，除觀光、一般社會訪問以外，須向外交部駐外館處申請特別入境許可。

而陸港澳人士方面，持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之陸籍配偶及未成年子女、在台居留外來人口之陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可，均得入境。

港澳人士若持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可者可入境。



另外，指揮中心也宣布，恢復交通部所提的桃園機場開放轉機方案，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。



指揮中心提醒，非本國籍人士搭機入境台灣，或需經我國機場轉機者，均應出示「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」後搭機來台。

入境台灣旅客應事前安排檢疫居所(防疫旅宿或1人1戶居家檢疫)，且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

同時，指揮中心亦於3月1日鬆綁低和中低風險國家入境者居家檢疫規範，但申請者仍須符合「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」之各項申請條件，包括：

為指揮中心宣布可入境之人士。 申請來台停留天數小於3個月。 來台從事商務活動，且經在臺合法立案公司提具來臺相關證明文件之商務人士。 出發地為中央流行疫情指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。

指揮中心提醒，符合上述規定者於申請時應備妥邀請廠商提供之來台商務履約相關証明文件資料、在台行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。