台灣228連假防疫需求　國家公園山屋住宿量•調降至百人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）內政部營建署表示，因應228連續假期防疫需求，玉山國家公園排雲山莊、雪霸國家公園的七卡山莊、三六九山莊、九九山莊住宿量都調降為100人。國家公園停車場方面，停車數量達80%就啟動車流管制。

營建署今(24日) 發布新聞稿指出， 2月27日到3月1日期間，將對國家公園園區內人流聚集的主要遊憩據點實施遊憩人流出入管制措施，預防疫情擴散。

營建署表示，在山屋防疫部分，限制室內100人以上集會活動，會調降山屋容留人數，今年春節期間2月12日至16日也曾祭出這項措施。

■玉山國家公園排雲山莊住宿量由116人降為100人;

■雪霸國家公園七卡山莊由130人降為100人、三六九山莊由106人降為100人、九九山莊由150人降為100人;

■其餘山屋住宿量沒有調整。

營建署表示，會適時管控停車場停車數量，減緩遊憩據點人流壓力。各國家公園管理處應降低乘載量以管控人流密度，當停車數量達80%就啟動車流管制。後續措施仍會配合中央流行疫情指揮中心的最新指引，持續滾動檢討。

營建署表示，會加強聯繫已申請入園核准者，如果是居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，應該取消或暫緩申請入園。山屋用餐會改採分時段、分流方式進行，山屋內應戴口罩，並採取實聯制。

另外，營建署指出，在室內遊憩據點的防疫管理上，會採單一出入口，引導分流，同時依據防疫社交距離1.5公尺，限制室內100人為原則，座位採梅花座安排，重新估算遊客總量管制。

在戶外遊憩據點防疫管理上，戶外單一出入口型遊憩據點，以及戶外開放型遊憩據點，會加強人流密度監測，適時分流管制，宣導保留安全社交距離1公尺或戴口罩。