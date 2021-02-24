【新冠肺炎】台灣新增4例境外移入 全部在國外曾確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增4例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案944至947)，分別為3例美國和1例馬來西亞，4人都曾在國外確診。



指揮中心表示，案944為美國籍30多歲男性，今年1月5日曾於美國當地檢出COVID-19陽性，後於1月26日、27日及2月3日三次檢驗結果皆為陰性，在美期間均無症狀。

個案於2月5日來台洽公，入境檢疫迄今無症狀；個案2月21日檢疫期滿，22日至醫院自費採檢，並於今日確診(22日及23日採檢Ct值均為34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。由於個案無症狀，檢疫期滿後接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。



案945為本國籍30多歲女性，長期居住美國，去年10月30日曾出現喉嚨不適情形，並於美國當地檢出COVID-19陽性，11月3日症狀好轉，12月30日再次檢驗為陰性，於今年1月3日返台，入境檢疫迄今無症狀。

個案因出境需要，2月22日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共7人，均列居家隔離。



案946為本國籍40多歲男性，長期於馬來西亞工作，去年11月30日曾出現發燒、嗅味覺異常等症狀，於當地採檢COVID-19陽性後住院隔離，12月12日出院。個案今年1月14日及1月27日檢驗陰性，並於1月29日返台，入境檢疫迄今無症狀。

個案因出境需要，2月21日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共16人，均列居家隔離。



案947為本國籍20多歲女性，長期於美國工作，個案自述曾於美國出現嗅味覺異常症狀，並於去年12月2日在當地檢出COVID-19陽性，後於去年12月31日及今年1月6日兩次檢驗結果皆為陰性；個案1月9日返台，入境檢疫迄今無症狀。

個案因出境需要，2月22日至醫院自費採檢，於今日確診(22日及23日採檢Ct值分別為33、32，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。衛生單位已掌握個案接觸者共11人，均列居家隔離。