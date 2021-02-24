台股終場下挫230點 牛年開市以來收盤最低

權值電子股走弱，台積電收在新台幣625元，失守月線，台股今天加權指數終場下挫230.87點，收在16212.53點，為牛年開紅盤以來收盤最低點。

台股今天開低走低，加權指數午盤後跌勢擴大，終場下跌230.87點，收在16212.53點，為牛年以來收盤最低點，成交量新台幣3829.6億元；亞股普遍走弱，其中，香港政府傳將上調股票印花稅，港股跌勢較重，下挫逾2%。

台積電ADR 23日終場下挫3.35%，收129.1美元。台積電今天開盤急挫14元，終場收跌16元，收625元，失守月線約633元。

觀察權值電子股表現，聯發科收在940元，下跌25元。股王大立光跌30元，以3520元作收。鴻海翻黑，小跌1元，收110.5元。

面板股逆勢抗跌，群創、友達帶量走高，終場漲勢收斂，分別上漲2.79%與1.96%，收在16.6元與18.25元，彩晶以平盤13.4元作收。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，亞股今天走弱，台股終場收跌，不過資金持續維持健康輪動，台股多頭格局未改，雖權值電子股漲多拉回，但基本面有撐。

他說，歐美陸續施打疫苗，經濟復甦步調持續，在市場資金充沛下，當美股轉強，特別是科技股那斯達克指數走堅時，台股有望在電子股領軍下，轉強再攻高。