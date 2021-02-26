〈時評〉藍白合作是假議題

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活 不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪 等社會議題，國民黨主席江啟臣（右... 國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活 不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪 等社會議題，國民黨主席江啟臣（右）、台北市長柯文 哲（左）同台出席。 (來源 中央社)

國民黨主席江啟臣日前邀請台北市長柯文哲參加國民黨論壇，讓藍白合作的議題浮上枱面。事實上，藍白合作根本是一個假議題，柯文哲想藉此找到更多表演舞台，江啟臣則是希望製造話題，才能邊緣化資深媒體人趙少康。

柯文哲是民眾黨的黨主席，他成立政黨的目的之一，是有意擴大個人支持基礎，進一步問鼎總統大位，柯文哲也不諱言自己在這方面的企圖心，因此，不論是藍白合作或是白藍合作，自視甚高的柯文哲，要屈居副手的可能性不高。

江啟臣目前仍是以角逐連任國民黨主席為首要目標，而他的這一步，直接攸關未來能否站穩在國民黨內的地位，若江啟臣選擇支持非國民黨人士參選總統，那等於是自掘墳墓，不會繼續在藍營占有一席之地。

因此，藍白或白藍合作，根本不可能成形，頂多是在立委、市議員提名時能保有一些合作的空間罷了。

至於柯文哲願意接受江啟臣的邀約，背後原因是有意找到更多舞台。柯文哲的兩岸立場和論述，比較偏向藍營，但又不可能取代藍營在中共面前的位置，而在他與綠營撕破臉、自創政黨後，等於受到藍綠的雙種夾殺，除了市政議題外，加上民眾黨在立法院的人數有限，所以如何在全國議題上吸引更多人關注，一直是柯文哲要解決的難題，如今模糊化與國民黨合作的空間，留下想像和伏筆，當然可以抓住鎂光燈的焦點。

另方面，自從趙少康在農曆年前重返國民黨，並且表態要參選總統後，一下子成為藍營最大咖的代言人，媒體上幾乎天天都是趙少康的版面，這對有志連任黨魁的江啟臣來說，肯定不是件好事，因此，江啟臣必須要搶回議題的主導權。

這部分可以從江啟臣邀約柯文哲的過程看出端倪，因為包括舉辦論壇活動的智庫副董事長連勝文，都不知有邀請柯文哲參加活動。江啟臣找來柯文哲炒熱話題，也讓趙少康暫時被邊緣化。

總的來說，不論是江啟臣或是柯文哲這次的默契，都是要蹭蹭熱度，至於日後能不能合作，絕對不是這兩人現階段所考量的重點。

（作者李平華，資深媒體人）