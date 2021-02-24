年後開工拚業績 上班族超時配戴隱形眼鏡險瞎 醫師：矽水膠鏡片可降缺氧風險

上班族長時間配戴隱形眼鏡，醫師建議使用兼具高透氧及柔軟的矽水膠鏡片。 上班族長時間配戴隱形眼鏡，醫師建議使用兼具高透氧及柔軟的矽水膠鏡片。

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）歡樂的年假結束後，許多上班族每日加班趕工作進度，卻忽略長時間配戴隱形眼鏡、重複使用日拋等NG行為，易造成眼部無法挽回的傷害。醫師建議，透氧性高的矽水膠日拋鏡片很適合長時間配戴者，亦可改善角膜缺氧的狀況。

一位35歲上班族，開工拚業績，從早上7點化妝，一直到加班完11點洗澡後才摘下隱形眼鏡，每天配戴長達16小時，起初出現紅血絲以為睡眠不足，每天雖感受到眼睛乾澀、異物感卻仍持續配戴，直到雙眼紅腫甚至視力模糊，才驚覺事態嚴重就醫。

根據調查指出，隱形眼鏡族平均配戴時數超過8小時，長時間用眼的狀況下，許多使用者角膜會缺氧，引起眼睛乾澀、有異物感等狀況，不僅有角膜出現新生血管及感染風險，嚴重者甚至會危害視力。

馬偕醫院眼科主治醫師鄭惠川表示，現代人長時間配戴隱形眼鏡是常態，但水膠鏡片配戴時間不宜太長，建議可使用透氧度較水膠高的新一代矽水膠日拋鏡片，兼具高透氧及柔軟等特性，十分適合長時間用眼的族群。

研究發現，93%受試者成功由水膠改戴矽水膠，期間眼睛缺氧症狀顯著改善，鄭惠川也說明，若是有血管增生的患者替換矽水膠後，改善時間為一個月，若是症狀稍輕的患者僅一週便可改善角膜缺氧的狀況。

過去因矽水膠鏡片價格約為水膠2-3倍，導致部分民眾雖知道矽水膠對眼睛更好，卻因價格卻步，或日拋當週拋使用更容易造成反效果。因科技日新月異，新一代矽水膠科技鏡片，以高親水性的矽高分子材料技術製作出高柔軟、高透氧性的矽水膠鏡片，幾乎與水膠價格相當。

鄭惠川建議過去因價格而不使用矽水膠鏡片的長期配戴隱形眼鏡族群，可以開始改配戴矽水膠日拋，並挑選品質控管得當的知名品牌，避免來路不明的品牌，才能讓眼睛更健康，避免長時間缺氧危害。

鄭惠川醫師也提出警告，在臨床上配戴隱形眼鏡有三大危險習慣，容易造成眼睛的問題，分別是超時配戴、重複使用日拋、不舒服時忍耐堅持要戴，民眾必須自身注意，避免造成無法挽回的傷害。