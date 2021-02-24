【快訊】台灣嘉義鐵路警察遭刺死案•凶嫌一審無罪二審改判17年! 李承翰母親: 勉強可以接受

鐵路警察李承翰遭刺死案，被告鄭姓男子一審無罪。圖為2019年7月事發當時警方在車廂拉起封鎖線。（警方提供）中央社 鐵路警察李承翰遭刺死案，被告鄭姓男子一審無罪。圖為2019年7月事發當時警方在車廂拉起封鎖線。（警方提供）中央社

更新時間: 2021-02-24 10:57

首次發稿: 2021-02-24 10:27

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）鄭姓男子108年 (2019年) 7月在嘉義車站持刀刺殺鐵路警察李承翰，嘉義地院去年（109年/2020年) 4月以鄭男罹患思覺失調症宣判無罪，全案上訴二審，台南高分院今(2/24) 改判17年，服刑期滿再強制監護5年。

李承翰的母親張秀珍說，對判決結果感到欣慰，勉強可以接受，給社會一個交代。

張秀珍表示，昨(23日)晚上睡覺時，心情就忐忑不安，睡得不安穩，睡前還特地燒香告知丈夫及兒子李承翰今天上午要宣判，希望有好的結果；上午在得知判決結果後，再次燒香告知丈夫及兒子，這個判決結果勉強還可以接受。

中央社引述張秀珍表示，被告是否要上訴，自己感到無為能力，後續由律師處理；改判17年，至少給社會及警察一個交代，如果一審不是判被告無罪，丈夫就不會鬱悶到死，她現在就不會是孤單一人，還好女兒及女婿都會不時回家陪伴。

張秀珍指出，雖然兒子過世1年多，現在早上起床，還是會想到兒子及丈夫在家情況。目前都不敢坐火車，看見火車經過平交道，內心會突然感到悲痛，眼淚就流下來，回想到兒子被害的情景，而悲從中來。

張秀珍說，開庭就是一種煎熬，心理負擔相當大，去年(109年) 一審判無罪，與丈夫聽完判決後，身體幾乎癱軟在地，需要攙扶才能走路，今天得知改判結果，感到欣慰。

台鐵北上第152車次自強號列車108年7月3日晚間8時56分抵嘉義車站，鄭姓男子遭列車長發現無票乘車，鄭男因補票問題和列車長發生衝突。鐵路警察李承翰上車處理，遭鄭男以尖刀刺傷腹部，送醫因失血過多不治。

李承翰當時遭情緒激動的鄭男持刀刺傷腹部大量出血，李承翰為維護全車旅客安全，仍緊緊抓住鄭男持刀的手，直到最後一刻仍不鬆手，救了全車廂的乘客。

一審由嘉義地方法院審理，法官參考台中榮總嘉義分院精神科醫師沈正哲的精神鑑定結果，認為鄭男患思覺失調症，犯案時沒有辨識能力判決無罪。

李承翰父親李增文生前希望法官能伸張正義，還家屬一個公道，後來一審判決被告無罪，他無法忍受殺害兒子的被告無罪判決，心情鬱悶，不幸於去年6月間病逝，再也等不到案件上訴結果。

【快訊】台灣嘉義鐵路警察遭刺死案 凶嫌一審無罪•二審改判17年!

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