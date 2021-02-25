〈時評〉在台灣　共諜命運今昔大不同

2月21日，自由時報在A1版及A3版分別出現有關共諜的新聞：頭版斗大的標題是：「台灣第一特務淪共諜 軍情局4退役將校起訴」。A3版的標題為「拒中國吸收 退役上校被軟禁3天」。中國對台灣退役將校的威逼利誘、吸收攏絡之嚴重，於此可見。

今之共諜，在兩蔣時代稱之為匪諜。共諜、匪諜，一字之差，命運卻是天差地別。

在兩蔣時代，連知匪不報都是大禍上身，為匪宣傳，罪行就更大了，數年牢獄之災鐵定跑不掉！在那個風聲鶴唳的「白色恐怖」年代，最恐怖的是，所謂「為匪宣傳」，不須是言行有稱頌讚美「共匪」，而是有批評反對兩蔣的地方，就有一隻政治黑手（其實就是兩蔣及其宰制的共犯結構）判定你／妳在「為匪宣傳」（所以，連主張台獨的，都會莫名其妙地被戴上「為匪宣傳」的紅帽子）！你／妳不承認有「為匪宣傳」，自有一套辦法（例如刑求當事人、威脅恐嚇當事人親友）讓你／妳招認有在「為匪宣傳」！

今天，為匪宣傳已然躲在「言論自由」的保護傘下，呼嘯台北市鬧區而安然無事了！媒體方面，儼然以人民日報台灣版之姿，向執政者叫囂、向國人洗腦的，非但不會被拆台，還可以動不動喊「綠色恐怖」！退將方面，天安門廣場參加中共閱兵的、聞中共義勇軍進行曲肅立致敬的、端坐聽習近平訓話的、跟紅軍將領把酒言歡說「今後不要分共軍、國軍，我們都是中國軍」的，何止不會吃牢飯，退休俸還動他不得，一個子兒也不能少！

兩蔣時代，匪諜被逮，關押地點當然恕難奉告，大多數情況更是人都已槍斃了，案情才曝光的；那沒被槍斃的，關個一、二十年的苦牢已屬萬幸。週遭的鄉親友人，沒吃上連帶官司的，也會飽受警總騷擾調查之苦；匪諜的禍延子孫，當然不在話下。

今天，中國對台灣敵意未消，對台灣領土野心未減，可匪諜被逮，好像沒啥大不了的，也不必撈什子的關押以防串供滅證了，先幾十萬交保候傳，最後，刑期一個比一個短了，甚至於連緩刑的判決都開始出現了！

想問法官大人的是：高階退將絡繹不絕西進唱和中共，昔日軍中搞政戰、情報的幹部，退役後呼朋引伴當起共諜，高高舉起的國安法、國家情報工作法，最後被偉大的法官大人們輕輕放下，你們有無思考過，這樣對現役軍中袍澤士氣的打擊會有多大？

（作者為新竹教育大學退休副教授）