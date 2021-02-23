轉機驚魂記「夜市球王」曾俊欣遭塞爾維亞保全押走禁閉24小時

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導） 年僅19歲的網球職業選手曾俊欣，日前在南非參加職業網球賽事ATP，轉機至塞爾維亞過程中因簽證出了問題，遭當地10名保全強押至禁閉室長達24小時，讓他驚嚇不已，將被關過程po上社群媒體Instagram。該團隊今天傍晚已順利返抵台灣。

台灣「夜市球王」曾俊欣今(23日)在Instagram的限時動態自爆，他在南非挑戰賽波切夫斯特魯姆(Potchefstroom)第2站賽事後，準備飛往塞爾維亞轉機，卻因中間轉機過程延宕超過72小時，導致團隊所附的新冠肺炎核酸檢測陰性證明逾期，不被塞爾維亞當地海關接受。

由於檢測證明遭拒，導致曾俊欣的簽證出問題，加上雙方溝通不良，他被當地10名保全強制拘留至禁閉室中。曾俊欣的Instagram顯示，當時他不僅在攝氏10度之下，被關在沒有暖氣的黑暗房間中，還得冒著被感染新冠肺炎的風險，和沒有戴口罩的敘利亞難民共處一室，並且必須忍受滿地的煙蒂和瀰漫的煙味。

受到關押24小時後，曾俊欣得到了回覆，表示他必須先回到土耳其的伊斯坦堡轉機，等待3天後再被遣返南非。根據外交部發言人歐江安，我國在了解此狀況後，駐土耳其代表處就立即聯絡土耳其航空，協助更改最快回台的航班機票，並洽請土航人員在伊斯坦堡機場提供熱食援助。對此，曾俊欣特別發文表示感謝，讓他歷經這場驚魂記後感受到台灣人的溫暖，也在睽違48小時終於吃到正常的一餐。

曾俊欣的父親為業餘網球迷，使他從小受父親影響而開始打網球，並曾於16歲奪下溫網青少年組男單冠軍，是史上第一位在該項目比賽封王的台灣球員。「夜市球王」之名是因其父母在樂華夜市擺攤賣糖葫蘆而得。

曾俊欣的Instagram限時動態截圖。（圖/台灣英文新聞）