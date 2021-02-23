郭正宏用一支彩筆速寫「台二線旅圖」 戀戀山海風景 人文美食和浪漫故事

「整個城市，都是我的畫室！」美工科班出身又具有公共關係暨廣告學碩士的郭正宏，攜帶了一盒彩筆和一個背包椅，花了一年多時間走訪台二線，從淡水紅色禮拜堂，一路畫到石門嵩山百年梯田、野柳地質公園、貢寮卯澳海女，間有沿途的小吃美食或海邊咖啡，集結成一本「台二線旅圖速寫」，他說希望藉由一條公路所發生的景致和故事，讓社會更多人看見在地人的努力，也歡迎大家跟著書圖畫文，來趟浪漫的公路旅行。

自詡為「生活手繪紀錄者」的郭正宏，有20多年的繪畫經驗，他擅長城市觀察、旅行速寫，透過簡單的線條勾勒和淡筆彩繪，讓人看見一種純淨與自然的和諧，彷彿旅人輕輕走過沙灘，留下淺淺的印記。

郭正宏喜好旅行，不論歐洲或亞洲、澳洲，都有他的足跡。他在2016年受邀參加義大利國際速寫聯展，每年還自組旅行速寫團，遊走歐亞澳，紀錄繪畫旅途的風景與人文。他說，每個城市都有屬於自己獨特的魅力和符碼，像是巴黎的鐵塔、羅馬的競技場、威尼斯的聖馬可大教堂，在速寫畫作時，不僅是紀錄，也包含創作者自身的人生見識、生活經驗和當下情感，因此每人每件的手繪作品都是獨一無二的。

郭正宏表示，台二線從關渡大橋起到宜蘭蘇澳，全長167.6公里，沿途有最美的山景和海景，他從18歲考取機車駕照後，就經常騎車在俗稱濱海公路的台二線上旅行。

郭正宏說，公路不僅四季嬗遞，沿途山海可入畫，人文風景也各有故事，他在金山跳石就遇見一位「恐龍哥」，在海邊二樓院子開家沒有名字的咖啡館，苦撐了16年，沒想到這一年來拜網紅之賜鹹魚翻身，經常有正妹帥哥前來打卡，原來可以眺望一片蔚藍的海岸。

另位來自美國紐約的Eddie，想說到台灣來過退休生活，為了吃合口味的披薩，利用磺港漁港現撈的透抽、鮮蝦，和自己栽種的羅勒、迷迭香等，烘烤出特色披薩，開了家「貪心咖啡館」，不僅自己享用，也分享遊客，這些人文風景都成了旅圖速寫。

社會局長張錦麗表示，「台二線旅圖速寫」剛好將北海岸幾個重要社區的自然和人文風景納入，像是貢寮卯澳社區的「海女文化」，淡水禮拜堂及鄰近女學校等，都是市府推動「性平陪根」計畫的重點；另外石門嵩山社區百年梯田、瑞芳水湳洞十三層遺址、卯澳石頭屋等，也是市府推動社區小旅行特別推薦的景點，民眾可以按圖索驥。

國外疫情尚未趨緩，國內疫苗尚待開打，民眾無法出國旅行，郭正宏說，不妨利用這段時間，來趟台二線的深度旅遊，順帶一支彩筆，為自己的人生旅程留下幾筆鴻爪，而這本「台二線旅圖速寫」也可以提供旅行導覽哦！郭正宏網站http：//www.travel-sketchers.com，臉書粉絲專頁：郭正宏的旅行速寫書。