維護農民生計 坪林茶園超限利用即日解除列管

新北坪林區全區皆為山坡地範圍，因位於北勢溪上游， 其水質優良、高山環繞，適合茶葉耕種。 坪林區所種植的茶葉品質優良，為新北市重要的農產品， 是坪林當地居民主要經濟來源。惟大部分茶園位屬宜林地， 故涉及山坡地超限利用，使其不得耕種而觸法，造成茶農之困擾。 現階段農委會修法通過「山坡地保育利用條例施行細則」， 坪林區不再受超限利用法規限制，直接回歸都市計畫法管制。

為達到山坡地土地合理使用及兼顧水土保持， 早期中央將坡度較陡之土地查定為「宜林地」。宜林地顧名思義， 即適合造林不適合農業經營墾殖， 在宜林地上經營茶園或是檳榔等農作物則被視為山坡地超限利用。 坪林區種茶聞名全國，受超限利用限制達206筆土地，面積約56 公頃，市府一邊推廣茶葉，一邊要求茶農避免違反超限利用規定， 落入經濟及保育難以兼顧且相互矛盾之局面。為解決此困境， 新北市前於99年函請中央建議解除都市計畫區農業區、 保護區超限利用之限制，經過10年努力，中央終於在109年底修 正法令，都市計畫區依其使用分區管制規定不再受超限利用管制， 坪林區超限利用案件已全數解列， 茶農可以放心經營茶園不再受超限利用規定限制。 另針對非都市計畫區超限利用列管案件， 農業局也持續委託廠商與新北水土保持服務團推動輔導超限利用改正 ，倘恢復自然植生或移除違規工作物即可達到解除超限利用列管。 市府希望在維護山坡地合理利用下同時也維護農民生計， 後續農業局仍將持續宣導農民水土保持重要性， 與農民一起維護山坡地土地安全。

農業局長李玟表示，茶葉一直都是新北市重要的綠金經濟， 因應中央修正「山坡地保育利用條例施行細則」， 農民在坪林區種茶已不再受超限利用限制， 惟仍希望農民在經營茶園同時能夠做好水土保持工作。 民眾對水土保持法規如有相關疑義，每周一、四早上9點到12點， 都有安排水土保持服務團在新北市政府22樓農業局櫃檯駐點提供免 費諮詢服務， 或上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢。