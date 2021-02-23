新北市中小學運動會今線上開幕 4,165選手角逐全國田徑賽代表權

新北市舉辦110年中等學校暨小學運動會，為避免選手群聚風險，取消原本6,500人參加的開幕活動，今(23)日上午於教育局facebook「新北學Bar」辦理線上開幕典禮，2月23至26日為期4天的中等學校運動會田徑競賽，將有76校1,193位選手參與，3月24至26日為期3天的辦理小學運動會田徑競賽，將有142校2,972位選手參與，優秀選手將代表新北市參加110年全中運及全國小學田徑錦標賽。

後疫情時代，新北市以維持基本生活兼具防疫概念推展各項事務，首創以數位線上方式辦理中等學校暨小學運動會開幕，延續運動傳統精神，包含聖火引燃、升會旗、主席致詞、運動員宣誓、點燃勝利之火等儀式，讓選手們雖沒有親臨現場，但仍感受到賽會正式開幕的感覺。最特別的是新增啦啦隊應援團，以往各校同學只能到看台觀禮，本次透過線上啦啦隊應援團，讓同學們可以為選手鼓勵加油。新埔國中啦啦隊代表許凱倫表示，這次能以線上傳遞接力棒的方式為同學們加油，也如同親臨現場般的參與，希望選手們感受到我們的熱情，全力衝刺獲得好成績。

照片來源：新北市政府教育局提供

本次線上開幕由明德高中黃漢擔任運動員宣誓代表，繼109年全中運獲得高男組全能運動銀牌，陸續於109年全國中等學校田徑錦標賽(破大會紀錄)和109年全國田徑錦標賽全能運動勇奪第一，對於宣誓過程還有攝影機近距離拍攝，黃漢表示感覺十分特別，他期許自己未來能像獲得總統教育獎及女子七項全能全國U20紀錄保持人的陳彩娟學姐一樣，逐步踏實地在全中運、全國運等全國性比賽獲得佳績。

海山高中國中部標槍選手嘪家彣是目前國女組標槍大會紀錄人，她表示，參與線上開幕看到與往年不同的儀式。例如以往只看到聖火傳遞到體育場的畫面，這次看到了完整的過程，原來大會聖火是在大觀書苑引燃，經歷了選手傳遞及安置母火等儀式才來到體育場，也期待這次比賽能打破自己在108年創下的大會紀錄。

新北市政府教育局表示，歡迎大家至facebook「新北學Bar」觀看線上開幕(https://www.facebook.com/ntpcedugov/videos/132331268768900)，為參賽的選手們加油打氣，本次賽會將選拔出優秀選手參加4月份於雲林縣舉辦之全中運及5月份於新竹縣舉辦之全國小學田徑錦標賽，期盼新北小將們以最佳狀態迎戰，再創高峰。