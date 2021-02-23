有影片！「控制女」秀超標準中文俗語「脫褲子放屁」　地獄名廚也忍不住笑了

「控制女」羅莎蒙派克為宣傳新片《詐欺女王》，在脫口秀上字正腔圓秀中文俗語「脫褲子放屁」，引來現場哄堂大笑。(圖/采昌) 「控制女」羅莎蒙派克為宣傳新片《詐欺女王》，在脫口秀上字正腔圓秀中文俗語「脫褲子放屁」，引來現場哄堂大笑。(圖/采昌)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 「控制女」「艾咪」為宣傳新片《詐欺女王》，在脫口秀上字正腔圓秀中文俗語「脫褲子放屁」，引來現場哄堂大笑。

以「控制女」（Gone Girl）「艾咪」紅遍全球的女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike），最新犯罪力作《詐欺女王》（I Care a Lot）將震驚駭人的「照護詐欺致富事件」搬上大銀幕，心狠手辣的騙光老人所有的積蓄，強勢問鼎本屆金球獎「音樂或喜劇類最佳女主角獎」。

電影《詐欺女王》開頭就破題說道：「世上沒有好人，只有掠食者與獵物。」蒙派克化身充滿侵略性、猶如母獅般的女強人「瑪拉」，詮釋將老人玩弄於股掌之間的法定監護人，為了展現這個角色的精明幹練形象，她更剪去一頭長髮，打造俐落的鮑伯頭，還連換數套服裝，讓全片宛如是她的服裝秀。

有趣的是，蒙派克雖然不會說中文，不過她的老公羅比烏尼亞克（Robie Uniacke），本人是個「中文狂」，還特地幫她取了中文名字「裴淳華」，並積極教導孩子們講中文。



蒙派克約於1分04秒處秀中文俗語(影/Youtube)

蒙派克20日連線參加脫口秀《葛漢諾頓秀》(The Graham Norton Show)時，興奮地向主持人分享從孩子那邊學會的中文，沒想到竟是出乎意料、字正腔圓的俗語「脫褲子放屁」，她的解釋引來全場哄堂大笑，連同樣也是來賓的地獄名廚戈登·拉姆齊（Gordon James Ramsay）忍不住莞爾，最後蒙派克不忘補充：「這句中文俗語真的非常貼切，讓人一聽就懂！」

劇情描述瑪拉（羅莎蒙派克飾演）利用法律手段，成為特定老人族群的法定監護人，並將這群老人當成目標，先讓他們住進可怕的護理機構，再取走手機讓他們無法對外求助，最後偷走他們的財產，不動聲色地完美犯案，就連法律都拿她沒轍。某天，她鎖定下一個「肥羊」，並成功讓對方掉入自己精心佈下的騙局。隨後，她竟發現這位看似完美的「肥羊」，似乎不如表面所見的那樣單純，也讓自己開始受到死亡威脅。

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