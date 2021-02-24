〈財經主筆室〉2025年超高齡社會將臨 台灣老人經濟商機抓到沒？

台灣已邁入高齡社會，據聯合信用卡中心統計，2020年上半年66歲以上銀髮族使用外送平台次數最高，且平均每月使用信用卡消費金額也名列前矛，其實由這個結果來看，全球人口老化問題導致消費市場結構出現巨大改變，台灣老人經濟商機也已經隱隱浮現，企業如果不重視老人商機、或者銀髮族不懂學習科技新知，都可能跟不上時代改變而落伍了。

金管會公布2020年上半年餐飲外送平台信用卡消費大數據分析報告，26~35歲年齡層仍是消費筆數最多的族群，占比超過4成5，顯示年輕及青壯族群仍舊是最愛使用餐飲外送平台的族群，若從平均消費金額來看，25歲以下的持卡人平均單筆消費金額僅196元，仍為各年齡層最低，但46~55歲年齡層平均單筆消費金額最高為263元。

但最值得注意的是，年齡66歲以上持卡人的消費筆數占比，雖僅不到千分之4，但平均每卡每月消費次數高達4.93次、平均每卡每月消費金額更高達1,289元，雙雙名列前茅，尤其是消費金額遠大於其他族群數倍，顯示銀髮族市場消費實力驚人，將是未來外送極具潛力的一大族群。

根據統計，2021年元月底台灣總人口數為2,354萬8,633人，其中0到14歲的幼年人口為295萬4,824人，比例12.55%，15至64歲的壯年人口數為1,679萬4,824人，比例71.3%，65歲以上的老年人口數為380萬3,633人，比例16.15%，但2020年底的總人口數增加比率為-1.78%，不僅台灣已邁入人口負成長年代，與2000年時台灣65歲以上人口比例僅8.6%相比，老人的人口以倍數增長 ，台灣目前已處於高齡社會。

國發會的研究，台灣總人口數在2020年元月達到最高峰的2,360萬人後即出現死亡交叉，出生數開始低於死亡數，去年起人口轉呈負成長，尤其近年國人婚育狀況仍不理想，預估2025年台灣就會進入超高齡社會，65歲人口占比將超過20%，意即每5人就有1位是65歲以上老人，到了2034年台灣一半以上都是中高齡、超過50歲。

日本是全球人口老齡化最嚴重的國家，65歲以上人口比例達27%，排名世界第一，台灣人口老化速度在亞洲國家僅次於日本，反映台灣人口老化速度相當快速，需要特別留意人口老化快速可能導致的社會問題，央行總裁楊金龍就相當擔心人口老化對經濟帶來的隱憂，他認為台灣長期有儲蓄率偏高、投資率不足的問題，人口老化問題將不利內需。

人口老化是人類最大挑戰之一，但也是最令人興奮的事情之一？已經有不少國外學者提出及認同這種看法！因為很多人只看到人口老化帶來的衝擊，卻對銀髮族的需求和消費能力視而不見，畢竟獨居銀髮族愈來愈多，相應的需求也會愈來愈蓬勃，老人經濟商機的發展相當令人期待。

人類老化問題正在全世界各地發生當中，而且速度比大多數人的想像來得更快，2010年時全世界就已經有23個國家，老年人口消費市場規模已超越青少年消費市場，預估到2040年將達到近100個國家，這種趨勢將使得各國消費市場秩序被迫重新洗牌。

台灣人口在去年邁入負成長、2025年又將進入超高齡社會，未來台灣獨居老人勢必也會愈來愈多，但不見得都要用負面方式來看待，人口老化趨勢將促使適合銀髮族服務的需求產生，尤其是適合老人使用的資訊科技 ，數位化時代及產業轉型升級來臨，也許能化危機為轉機，但若企業轉型腳步不夠快，政府又不加以重視來因應這個趨勢，那危機就難以避免。