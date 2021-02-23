以色列建國初期大規模偷嬰事件 政府將予補償

以色列社運人士和一些家庭指控，建國初年，許多嬰兒被帶離父母懷抱，交給西方國家的猶太家庭領養。這些所謂的「偷嬰」事件今天出現重大進展，以色列政府宣布將予以補償。

法新社報導，數十年來，社運人士和失去孩子的家庭指控，多達數千名嬰兒在以色列於1948年建國初期被抱走，受害者主要是來自葉門的猶太家庭，也有其他阿拉伯和巴爾幹國家的移民家庭。

1950年代早期，以色列搭建營地，安置葉門人及來自其他阿拉伯國家的猶太人。社運人士說，許多嬰兒在這些營地裡消失無蹤。

一些受害家庭表示，營地內的醫師聲稱孩子死了，但拒絕交還遺體，也未提供死亡證明。

社運人士和受害家庭指稱，這些孩子被偷抱走，然後交給來自西方國家的猶太家庭，這些家庭通常無法自行孕育孩子，有的在以色列境內，有的甚至在國外。

葉門社運人士也曾指控，數以百計被醫師宣告死亡的嬰兒，實際上是被綁架，讓來自歐洲的猶太夫婦領養。

此事令人關注猶太族群內部的種族歧視。傳統上，來自歐洲的猶太人被視為以色列的菁英，而來自其他地方的猶太人聲稱遭到歧視。

以色列政府透過聲明，對這些發生在建國初期的事件表達遺憾，並承認受害家庭的傷痛。

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中，稱這些事件是以色列歷史上「令人痛苦的事件之一」。

他說：「對於孩子被帶走的家庭，是時候得到以色列國家和政府的承認，以及財務上的補償。」

以色列財政部長卡茲（Israel Katz）說，官方調查「尚未結束」，但這些苦難已「烙印在國家紀錄裡」。內閣已通過總計1.62億以色列謝克爾（約新台幣13.9 億元）的補償金。

在官方紀錄上仍下落不明的孩子，其家庭將獲20萬謝克爾（約新台幣171萬元）。另一類受害者，包括孩子埋骨之地不明的家庭，將獲15萬謝克爾（約新台幣128萬元）。

第一個調查這些指控的國家委員會成立於1967年。之後的調查試圖確定下落不明的嬰兒人數，並判定應為這些事件負責的罪人，但社運人士認為其中一些調查結果有爭議。

2016年，以色列的國家檔案機關宣布啟動一個涵蓋20萬份文件的線上資料庫，以確立關於數十年來各項指控的事實。