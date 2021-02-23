台灣金獎影帝莫子儀APUJAN時裝秀解謎　倫敦時裝週探虛實夢境

(台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導)台灣時裝品牌APUJAN 於22日搶先曝光倫敦時裝週最新一季作品「夢中搜查令」，由金獎影帝莫子儀化身夢境偵探主演，並首次推出品牌主線男裝作品。

因應疫情時代加速的數位化，台灣時裝設計師詹朴品牌 APUJAN 本季繼續以影像手法呈現時裝秀，22日Legacy Taipei搶先曝光最新一季作品「夢中搜查令」（In Dreams, We Investigate），導演殷振豪結合微電影跟走秀以科幻手法呈現。

「夢中搜查令」由金馬影帝莫子儀、金馬最佳男配劉冠廷，及許瑋甯領銜主演，講述一位可以潛入他人夢境中的偵探，穿梭在不同夢境中解謎，卻逐漸分不清真實與虛幻。特別演出包含連兩年參與拍攝的知名棋士黑嘉嘉、大元與陽靚。



殷振豪根據詹朴提供的當季主題與角色設定發展影像腳本，運用開放式的結局向觀者拋出問題，探討「何為真實」(圖/APUJAN)



「夢中搜查令」由莫子儀(左)及許瑋甯(右)領銜主演(圖/APUJAN)

此次除了女裝，品牌也首次推出主線男裝作品，可見莫子儀及劉冠廷身穿系列緹花西裝、各式襯衫與針織毛衣組合於影片中亮相。

發布記者會上，飾演夢境偵探的莫子儀巧妙運用自己詩集的名稱「我在片中是失眠的人」為角色點評，笑說第一次穿詹朴設計的服裝是去(2020)年的金馬獎，很幸運得獎（最佳男主角獎），希望以後每年都能穿他的服裝。

參與演出的宋芸樺透露，首次看秀體驗便是到倫敦參加 APUJAN 時裝秀，當時感到很震撼，這次演出結合故事與走秀的拍攝形式，也讓她印象深刻，表示品牌給她難忘的第一次看秀與拍秀體驗。

「夢中搜查令」將於23日晚間6時45分倫敦時裝周官方網站上線，並會同步登上品牌 Facebook 粉絲專頁、YouTube、Instagram 等社群平台與中華電信 MOD 串流平台。



本季布料與配件細節(圖/APUJAN)



本季布料與配件細節(圖/APUJAN)