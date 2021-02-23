陽明交大找到潛力藥 治武漢肺炎比瑞德西韋更強

陽明交大團隊運用人工智慧和大數據，從已在使用的藥物中找到4款可抑制武漢肺炎病毒活性效果的潛力藥物，實驗更發現其中1款藥物的藥效比瑞德西韋強數十倍。



陽明交通大學今天舉行記者會，生物科技學院院長楊進木帶領團隊和台灣大學、中央研究院、中興大學、國防醫學院預防醫學研究所等單位合作，找出4款可抑制COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）活性效果的潛力老藥，為治療COVID-19帶來一線曙光。



楊進木指出，研究團隊發現COVID-19和SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病毒相似度很高，而台灣過去累積很多SARS相關資料，因此想到也許可以老藥新用，從FDA（美國食品藥品監督管理局）已認證的藥物和自然物中去尋找可用來治療COVID-19的現有藥物。



研究團隊藉由人工智慧和大數據，模擬宿主受病毒感染後的體內細胞變化機制，並比對全球超過250份已公開的COVID-19主要蛋白酶3D構造圖像，發現病毒侵入人體細胞的關鍵蛋白質具有6種可能的動態結構。



鎖定蛋白酶的罩門後，研究團隊經過多次篩選，找到可抑制COVID-19活性效果的4款潛力藥物，包括抗C型病毒藥物巴色匹韋（Boceprevir）、特拉匹韋（Telaprevir），以及抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、可用來抗發炎的藥物JMY206。



楊進木表示，細胞實驗發現藥物JMY206可阻礙COVID-19病毒入侵、抑制病毒複製、提升免疫力，且抑制病毒的效果比瑞德西韋強數十倍，動物實驗也證實其治療效果，是相當具潛力的口服藥物；研究團隊之後將申請專利並發表論文，未來也規劃混合相關藥物成分並研發成新藥。