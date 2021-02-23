台灣陸委會主委今交接　邱太三戲稱接棒陳明通「有恃無恐」

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）陸委會今上午舉行主委交接典禮，新任主委邱太三在致詞時表示，後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待，自己會秉持這個期許竭盡全力。

邱太三在致詞時笑稱，自己人生其實非常坎坷，要不斷找新工作、混口飯吃。他並談到，自己2004年被指派到陸委會擔任副主委，再度回到陸委會，心境上非常高興，因為行政院各部會要面對國際情勢，特別是兩岸在情勢下還要動交流，這是挑戰。

今上午交接典禮中，新任陸委會主委邱太三在行政院政委羅秉成見證下，從卸任主委陳明通手上接下印信。

邱太三也強調，會秉持總統蔡英文指示，面對後疫情時代，兩岸交流有必要恢復。如何健康有序推動，都是兩岸人民共同的期待，這段期間有很多兩岸的好友都期待兩岸未來能春暖花開，自己會秉持這個期許竭盡全力。

陳明通致詞時率先提到，他與邱太三是大學同學，他讀政治系、邱太三讀法律係。不過後來邱太三到國立台灣大學就讀國發所時，自己反而變成他的老師，但有句話說，「有狀元學生，沒有狀元先生」，相信邱太三的領導能更勝於他。

邱太三隨後又在致詞時提到，自己跟陳明通不只大學是同學，宿舍還住在對面，交情維持40幾年，所以從陳明通手中接棒，可以說是「有恃無恐」，相信陸委會的傳承值得大家信賴。自己也會秉持外界對兩岸春暖花開的期許，竭盡全力。

邱太三談「九二共識」

邱太三受訪時，針對「九二共識」表示，陸方做了新的加註後已讓台灣民眾無法接受，希望雙方能務實判斷未來的交流。

邱太三是在典禮結束後回應媒體相關提問時，提出上述說法。

他表示，如果堅持，不但達不到效果，甚至還會有反效果，「那還會繼續做，我實在無法理性的去理解」，希望雙方能務實來判斷未來的交流。

中央社引述邱太三指出，政府跟陸委會對中國從沒有惡意，各項措施的推動都是務實並能夠增進兩岸交流正向效益，期待雙方未來能務實面對，在正面效應前提下積極推動。

他又指，政治層面或許比較敏感，加上過去雙方累積的互信也許還不足，未來希望能在各方面不斷提升，累積彼此間的互信，克服更高層次的問題。

有媒體提問，中國外交部長王毅日前宣稱希望美方停止縱容「台獨分裂勢力」。邱太三認為，陸方所講的「台獨」概念，事實上，「在我們國內本來就眾說紛紜」，中華民國政府所謂的堅持底線，「就是這個國家的主權跟台灣的民主」。

媒體詢及邱太三上任後是否會修正營業秘密法。邱太三則表示，中國對獲取科技有各種手段，為了維護台灣整體經濟建設上的優勢，勢必要對核心關鍵科技有所保護。而過去希望透過營業秘密法來處理相關問題，但涉及範圍廣泛，業者會擔憂。

他說，如何處理相關問題，都還在徵詢各部會和民間企業意見中。

中共總書記習近平2019年1月初在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上，指「九二共識」是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」；「台灣前途在於國家統一」，並稱將探索（一國）「兩制」台灣方案。