【火車上的移動演唱會】台灣「鳴日號」觀光音樂列車4月啟航 歌手林隆璇: 相當期待

台鐵打造鳴日號音樂列車，邀請知名音樂人林隆璇（左）與人氣歌手林亭翰（右）攜手開唱，預計4月出發第一個車次。（雄獅旅遊提供）中央社 台鐵打造鳴日號音樂列車，邀請知名音樂人林隆璇（左）與人氣歌手林亭翰（右）攜手開唱，預計4月出發第一個車次。（雄獅旅遊提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵觀光列車「鳴日號」首波策展專列出爐，將打造鳴日號音樂列車，邀請知名音樂人林隆璇與歌手林亭翰登上鳴日號開唱，預計4月出發第一個車次。

台鐵首輛觀光美學列車鳴日號上路以來深受旅客好評，以搭乘過鳴日號的旅客來說，願意再回訪搭乘的比例達84%，對車上提供的整體服務滿意度更超過9成。

雄獅旅遊今(23日) 宣布，鳴日號相關行程將朝鳴日號未來產品主軸以「策展專列」及「主題限定」進行規劃，首波策展專列以「移動中的演唱會」為概念打造「鳴日號音樂列車」，邀請知名音樂人林隆璇與人氣歌手林亭翰登上鳴日號同台飆歌。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍說，音樂列車總共規劃4月13日、5月13日及6月17日3車次，為鳴日號旅客帶來動人心弦的美聲體驗。

游國珍指出，林隆璇的創作都是傳唱多年的流行經典，更是5、6年級生的共同回憶，讓旅客在鳴日號的旅途中，既能欣賞秀麗的山海景色，還有美妙音樂的陪伴，之後將陸續規劃其他的美學策展列車，如品酒專列、攝影銀河列車等，為鳴日號遊程增添更多豐富內涵。

首次登上鳴日號演唱，林隆璇表示相當期待，對於第一次嘗試在車廂內唱歌，則有點緊張，不知道「會不會吵到大家睡覺」；林亭翰也擔心「會不會站不穩、摔倒」。這次演出也讓他們藉此重溫家人一起搭火車出遊的回憶。

除了音樂主題車次將從4月登場外，因應阿里山櫻花季，鳴日號也規劃限定趟次搭乘蒸汽火車上山賞櫻，並集結嘉義地區知名美食；4月則安排造訪有「台灣最美賞螢秘境」美譽的大農大富平地森林園區，夜晚漫步於林間步道，欣賞春季限定的星光螢火。

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