法國傳奇電音雙人組Daft Punk解散！成軍28年爆炸性結束經典曲目在這裡

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)法國電音雙人組Daft Punk 於22日宣告解散,透過8分鐘短片《Epilogue》和影迷說再見,消息一出讓不少影迷不捨。

傻瓜龐克Daft Punk為法國指標性電音雙人組,由Thomas Bangalter及Guy-Manuel de Homem-Christo組成,自1993年巴黎成團至今都十分神祕低調,以機器人造型演出也也鮮少接受訪問,成軍28年於昨日宣告解散,公關Kathryn Frazier 證實此消息,一個時代的結束讓不少歌迷直呼不捨。

Daft Punk在Youtube上貼出《Epilogue》短片,長達8分鐘的短片是擷取自他們在2006年和美國合作拍攝的科幻片《Electroma》片段,在《Epilogue》中,可見兩人依舊帶著金屬頭盔,在沙漠中分開漸行漸遠,最後其中一個竟爆炸了。



《Epilogue》(影/Youtube)

BBC報導,成員de Homem-Christo曾告訴滾石雜誌,「我們不是表演者,也不是模特兒,人們看到我們的五官不會很愉快,但是機器人卻讓他們很興奮」。

Daft Punk自首張專輯《Homework》發行後,在法國1990年代的浩室浪潮中產生非常大的影響,先後在2009及2014年贏過葛萊美獎,大碟《Random Access Memories》更一舉拿下5座葛萊美獎,與Pharrell Williams合作的《Get Lucky》贏得「最佳流行組合表演」及「年度製作」等大獎,創造出許多深受歡迎的歌曲,如《One More Time》、《Lose Yourself to Dance》及《Harder, Better, Faster, Stronger》等,更鼓勵網友重製,在全世界擁有大批死忠粉絲。



