【悲傷的世界第一】美國武肺死亡人數跨越50萬里程碑　拜登總統: 「超過一次大戰、二戰與越戰陣亡者總和」

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國因為武漢肺炎(新冠肺炎, COVID19) 病故人數,在當地時間22日突破50萬人,依舊高居全球第一。總統拜登下令全美聯邦機構未來5天降半旗以示哀悼,並在白宮舉行燭光默哀儀式。白宮已在22日傍晚正式降半旗致哀(如下圖) 。

圖/美聯社

拜登在白宮對全國演說時表示,全美國因為武漢肺炎病故的人數已經超過一次大戰、二次大戰與越戰死亡(編按: 應指陣亡者, 不含平民) 人數的總和。

At the White House, Mr Biden opened his speech by noting that the number of American deaths from Covid is higher than the death toll from World War I, World War II, and the Vietnam War combined.

(BBC)