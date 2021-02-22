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【行走的房子】 舊金山老宅「整棟」搬家 工程浩大斥資千萬

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/22 20:23
舊金山老宅大搬家（圖／美聯社）

舊金山老宅大搬家（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）搬家沒什麼了不起，但要將一整棟房子「連根拔起」遷址，這是什麼樣的艱鉅工程？美國舊金山21日就出現了這樣的奇景，一幢維多利亞式的百年老屋，浩浩蕩蕩被拖板車「載往」新址，引發民眾圍觀，嘖嘖稱奇。

舊金山紀事報報導，這幢有著六間房間的兩層樓宅邸，已有139年歷史。為了將它遷移至6個街區以外的新址，搬運工人出動兩台拖板車，一前一後護送著它，以時速1.6公里的速度緩緩前行。

要在大城市搬動這龐然巨物，談何容易？除了當心下坡路，還得克服路上的重重阻礙，像是得移除停車計費器、砍去「攔路」的樹枝、將交通號誌移位等。為了完成這項任務，搬家公司跑了15個市政單位取得許可，才得以上路。

古厝遷址共耗費40萬美元（新台幣1,116萬），屋主是名為Tim Brown的經紀人，他決定保住建物，內心不是沒有過掙扎。據他所述，這幢古蹟宅邸是以原木打造，木材甚至是取自有著800年樹齡的樹木，今日萬不可能再取得這般建材，絕對有保存的價值。「搬一棟房子，救一棵樹」，他說道。

不過，屋主似乎也無須太心疼。老屋獲得新生，原址富蘭克林街807號，也將建造一棟有著48個單位的8層樓公寓，騰出的空地顯然帶來了滾滾錢財。

【行走的房子】 舊金山老宅「整棟」搬家 工程浩大斥資千萬
【行走的房子】 舊金山老宅「整棟」搬家 工程浩大斥資千萬
舊金山老宅大搬家（圖／美聯社）
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