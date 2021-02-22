貢寮鮑產地直送 市區就能體驗新鮮好滋味

新北市貢寮地區的特色水產貢寮鮑， 養殖在天然海域環境，餵食乾淨無汙染的藻類， 在漁民細心的照顧飼養下，每顆貢寮鮑肉質緊實，味道鮮甜， 得到許多民眾的肯定與青睞，成為眾多海鮮中的耀眼明星。 台北魚市裡的上引水產，提供產地直送的生鮮貢寮鮑， 讓民眾在台北也可以購買到這冬季限定的好滋味。

【優質台灣珍味，簡單烹調華麗上菜】

「貢寮鮑」是代表新北市貢寮地區的養殖水產品， 為九孔和黑盤鮑的統稱，生長在東北角沿岸的養殖池中， 以純淨海水養育，從小到大都是餵食天然海菜， 是天然無毒的優良食材。目前貢寮鮑正是產季，顆顆鮮甜飽滿， 料理的方式也相當簡單，若是想煮熱呼呼的湯品補補身， 只要將買回家的貢寮鮑川燙後將殼刷洗乾淨備用， 在湯品起鍋前加入燉煮1分半鐘， 就可以將雞湯或是排骨湯瞬間升級。如果覺得煮湯太麻煩， 灑點海鹽，放進烤箱或氣炸鍋，以200度將肉朝上烤7~8分鐘， 就可以享用焦香軟嫩的口感。如果沒有烤箱或氣炸鍋也沒關係， 煮一鍋水，等水滾之後放進去煮1分半鐘， 起鍋後沾點蒜蓉醬油或是五味醬，就可以品嚐正當季的鮮甜滋味。

【東北角產地直送，冬季限定好新鮮】

想要吃到當季的新鮮貢寮鮑，除了可以上官網查詢養殖戶的資訊， 貢寮區漁會也有提供鮮凍貢寮鮑的宅配服務， 安永鮮物各實體門市也可以購買到以GAS冷凍技術製成的貢寮鮑商 品。若是想採買生鮮的貢寮鮑，還可以到座落於台北魚市內的「 上引水產」，「上引水產」包括活體水產區、生鮮超市區及餐廳， 提供各式活體水產及美味料理，其中也囊括了冬季限定的貢寮鮑。 店家將東北角產地直送的活九孔蓄養在水槽中， 同時謹慎控制水溫和水質， 讓想要自己動手料理的民眾可以購買到鮮度品質維持在最高最優狀態 的貢寮鮑。在生鮮超市區也有販售磯煮小鮑、酒蒸九孔， 方便民眾買回家後加熱食用， 餐廳也能即時品嚐令人食慾大開的鮮鮑料理，享受幸福好滋味。

漁業處表示，現在正值貢寮鮑產季，除了可以走一趟東北角， 到產地享用在地料理，大台北地區的民眾， 也可以到台北魚市選購東北角產地直送的的鮮活貢寮鮑， 縮短都市和產地之間的距離， 邀請大家一同力挺新北在地優質養殖水產品。

參考資料：貢寮鮑官網：http://www. gongliao-abalone.com.tw/