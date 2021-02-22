侯友宜線上感謝各校教職員工辛勞 叮囑師生落實防疫杜絕霸凌

今(22)日正式開學，新北市長侯友宜上午前往板橋 區埔墘國小關心開學情況及防疫準備情形，並線上感謝各校教職員工 寒假防疫整備的辛勞，叮囑師生持續落實防疫、注意健康， 並呼籲師生杜絕校園霸凌及網路暴力，共同建立友善校園。

侯友宜市長至埔墘國小教室檢視班級通風、 口罩配戴及防疫用品準備情形，確認防疫措施確實到位， 同時考驗同學防疫基本觀念。 現場並與一年級學生一起練習埔墘國小編製的英語洗手歌， 強化小朋友勤洗手觀念。而因應肺炎疫情， 各校教職員在寒假期間仍召開防疫小組會議並持續執行各項防疫整備 工作，市長今天也運用智慧教室設備，透過「新北學Bar」臉書， 線上感謝各校行政人員及教師的辛勞，並提醒師生防疫不能鬆懈， 持續落實三級防護及健康五原則、維持社交距離並戴口罩， 以保護自身及他人健康，如有發燒或呼吸道等疑似症狀， 務必儘速就醫，落實生病不到校， 也請學校落實調查教職員工生缺勤及旅遊史，做好健康情形追蹤。

侯友宜市長表示，雖然目前疫情稍緩， 新北市各項防疫工作仍以最嚴謹的態度進行， 尤其孩子的健康最為重要， 開學前已結合環保局完成全市各校校園內外環境消毒， 駐區督學也在延後開學期間到各校確認學校已完成各項防疫物資整備 、環境整理消毒等工作， 今日開學日一早教育局全面動員到各校協助防疫工作，期能給孩子最 安全的學習環境。開學第一週也是友善校園週， 侯友宜市長也特別叮囑各校師生發現霸凌事件時應勇敢挺身而出、 主動關心被霸凌者，杜絕校園霸凌及網路暴力，市府將透過「 新北市高關懷少年通報中心」結合跨局處力量共同守護學生安全， 落實防治霸凌「三零政策」─零容忍、零誤判、零遺憾。

教育局長張明文說明，肺炎疫情下新北市正視數位教學的重要， 在去(109)年已完成全市各校共455間智慧教室建置， 每間智慧教室配有86吋觸控電視、平板電腦、充電車等， 此外全市所有班級(1萬600班)皆設有投影設備， 並已完成班級電腦更新，高速網路及教師平板配置等。除了硬體外， 新北市親師生平臺建置了最完善的線上教學資源， 鼓勵各校教師運用數位科技進行教學， 同時培養學生自主數位學習的能力，讓學習不受時空限制。

新北市教育局表示，新學期開始，希望各校家長、師生攜手合作共同 落實防疫工作，新北市已將「停課不停學，學習送到家」及各書商線 上資源置於新北市親師生平臺，以因應疫情臨時停課使用。 另針對疫情變化，學校跟家長容易產生的疑義，已彙整好各項Q&A 公布於教育局官網及「新北學bar」臉書粉絲專頁，歡迎隨時上網 查閱。