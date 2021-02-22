北富銀推出美元優利定存方案　1.68%優惠利率限時開跑

過完年後，不少民眾手邊仍有尚未用完的「閒錢」， 加上春節期間收到的紅包等額外收入，正適合進行投資理財， 讓小錢有機會創造好收益。 隨著年後台股表現亮眼吸引外資持續匯入， 加上出口商拋匯實質需求仍在，讓新台幣匯率攀升到23年半新高點 ，許多投資人趁此時機逢低買入美元以進行後續投資布局， 台北富邦銀行也同步自即日起推出美元優利定存方案， 符合承作資格可享2周1.68%年息的優惠利率， 為大眾提供更靈活的資金布局選擇。

北富銀表示，受惠於美國金融市場的深度和高度流動性、 聯準會發行貨幣的獨立以及貨幣價值的穩定， 美元一直是全球商業和貿易首要貨幣， 截至目前市場上仍未出現足以替代美元的其他國際貨幣選項， 因此就中長期投資而言，美元仍會是多元配置及避險的重要標的； 而從當前趨勢來看，受疫苗研發上市帶動， 市場風險意識下降加上聯準會持續寬鬆， 上半年美元可能將維持偏低整理的走勢， 但如果全球經濟改善和市場波動加大，美元將有機會反彈。此外， 如果民眾未來一年內有購買美元保單或支付外幣保費等需求， 也不妨趁現階段台幣匯率強勢升值的機會逢低買進， 再搭配美元優利定存方案，靈活創造更高收益。

北富銀本次推出的美元優利定存方案將分兩階段進行。首先於2/ 19~3/15期間， 客戶只要到全台各分行臨櫃以新資金或台幣定存申辦美元定存， 符合資格即可享有美元定存2週1.68%的優惠年息。而在2/ 25當天，北富銀則會針對北富銀LINE官方帳號的好友發送線上 刮刮樂，如果幸運刮中「美元定存2週1.68%」獎項，即可在3 /2~3/15期間透過富邦行動銀行專屬活動入口申辦美元定存， 享受每人限額USD3,588元的優利定存，獎項限額5,000 名，數量有限送完為止，想要帶走一路發的好運， 別忘了趕快綁定北富銀LINE官方帳號好友！ 想了解更多活動詳情，第一階段活動請洽詢北富銀全台各分行， 第二階段活動請參閱北富銀LINE官方帳號活動網頁說明。