臺灣證交所：上週外資在集中市場買超75.51億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/2/17~2021/2/19）外資在集中市場總買進金額為3,495.56億元，總賣出金額為3,420.05億元，買超為75.51億元，另統計自2021年年初至2月19日止，外資總買進金額為2兆6,098.86億元，總賣出金額為2兆7,092.06億元，累計賣超為993.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆4,521.50億元新台幣，占全體上市股票市值的47.13%，較2月5日的22兆6,994.56億元新台幣，增加7,526.94億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進257,508千股，賣出136,847千股，買超120,661千股。

第二名：友達：買進275,194千股，賣出170,802千股，買超104,392千股。

第三名：中信金：買進126,007千股，賣出73,483千股，買超52,524千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：彩晶：買進30,308千股，賣出81,553千股，賣超51,245千股。

第二名：新光金：買進66,457千股，賣出111,325千股，賣超44,868千股。

第三名：中石化：買進24,023千股，賣出58,267千股，賣超34,244千股。