台灣公視年度大戲《天橋上的魔術師》收視開紅　同步登場VR展神還原經典場景

「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」展場(圖/文策院) 「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」展場(圖/文策院)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)公視年度大戲《天橋上的魔術師》上週首播收視開紅，同步推出VR展覽還原劇中經典場景及中華商場已於西門紅樓展開，增添觀影趣味。

公視電視劇《天橋上的魔術師》由楊雅喆導演，改編自作家吳明益小說，已於 2 月 20 日首播，收視率更破1，最高峰達1.23，觸達人次達66.56萬，深受觀眾歡迎。

由文化內容策進院（文策院）協助策畫的「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」，以5G、VR、360度環景導覽等技術，在展覽內增加更豐富的內容及互動體驗，還原劇集裡的中華商場等經典場景。

文策院表示，2020 年主辦的 TCCF 創意內容大會中的「天橋上的魔術師」虛擬實境沉浸式互動展，整合 Funique VR 互動技術、原子映象的現場實景、台灣大哥大 5G 技術，以及公視的劇集IP。其中，「天橋上的魔術師」小不點的房間，還原程度令參觀民眾驚艷不已。

文策院說明，該 VR 展的起源來自於希望以虛擬真實影像保存為了影集而打造的復刻版中華商場，不再受到時間與空間的限制，讓民眾可以再三回味屬於台灣人的共同記憶。

此次，打造出層次更豐富的戲劇場景 VR 展，除完成小不點家的一樓和房間場景，還有阿蓋家鎖店及唐先生西裝店的 8K 立體 VR 影像，更利用 5G 低延遲特性，加入配角天靈通家求神問掛的互動體驗。隨著劇集熱烈上映的時刻，勾起許多人生動回憶與懷念，讓無法參觀由劇組完美還原中華商場場景的觀眾，可以透過文策院帶動產業協力共創的這場虛擬實境沉浸式互動展，感受這個迷人卻消逝的空間魅力。

「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」展期 2 月 20 至 3 月 10 日止。