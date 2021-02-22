想懷孕 子宮肌瘤留不留？生殖學醫師：輕易動刀 反而更難孕！

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據健保署統計，台灣有25%的女性都患有子宮肌瘤，是常見的良性婦科腫瘤，但卻可能影響受孕機率，因此不少育齡患者會想要動刀切除子宮肌瘤；對此，TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生提醒，若未清楚掌握子宮肌瘤特性就輕易動刀，不僅無法排除不孕問題，還有可能增加難孕、子宮破裂或早產的風險。

王瑞生解釋，子宮肌瘤並非一定要切除，必須要依位置深淺、是否不利懷孕、症狀嚴重性來通盤考量，決定吃藥追蹤或手術治療。

他說明，子宮肌瘤生長的位置可以概略分為三類：【1】垂掛在子宮外(如：有蒂的子宮漿膜下肌瘤)；【2】長在子宮肌層中(如：子宮肌層內肌瘤)；【3】長在子宮內膜、往子宮腔內生長(如：黏膜下肌瘤)。

「漿膜下肌瘤」位置於子宮外，通常不影響懷孕，定期追蹤肌瘤大小即可；但位於子宮肌層的「子宮肌層內肌瘤」及子宮腔內的「黏膜下肌瘤」，較可能造成擠壓輸卵管、子宮內膜不平整、或子宮腔變形等等情況，就會大大影響受孕率及胚胎著床率，也會增加胎位不正及早產等併發症。

其中又以「黏膜下肌瘤」最為棘手，儘管透過試管嬰兒療程，胚胎著床率及臨床懷孕率仍會下降，早期流產率也會上升，需與醫師討論先接受手術後再進行助孕療程。

儘管現有「海扶刀」的熱消融技術蒸發肌瘤、降低對子宮的破壞性，但新技術費用非常昂貴，「子宮肌瘤熱消融術後是否會增加懷孕率」也有待進一步大規模的臨床實驗求證，大部分民眾在考慮切除子宮肌瘤時，仍會選腹腔鏡或腹部手術。

因此，提醒育齡患者術前一定要認知，子宮手術對未來懷孕造成的風險，傷口縫合不夠仔細，很可能導致胎兒撐大子宮或自然產時的子宮破裂；術後若有子宮內膜腔傷口結痂、子宮內膜腔沾黏、子宮內膜腔變形及骨盆腔沾黏等情況，也不利胚胎著床。

手術雖可以解決子宮肌瘤造成的下腹痛及子宮異常出血等困擾，但就生殖醫學專業角度來看，除非肌瘤位置不利懷孕，否則通常會優先處理其他造成難孕的原因，再考量是否摘除。

王瑞生也補充，子宮肌瘤雖沒有復發的傾向，但國外曾做過整顆摘除的子宮病理標本統計，高達80%的子宮內存在著大大小小的肌瘤，這些小肌瘤埋在子宮內膜，一般超音波並無法診斷；換句話說，一次動刀切除肌瘤恐怕也不能一勞永逸。若持續不規律的生活型態、接觸外來的環境賀爾蒙、塑化劑等等，都會觸發小肌瘤持續生長，術後仍得持續追蹤。

要控制子宮肌瘤，除了藥物治療，也可從飲食下手。平時可以多吃保養子宮的食物，例如富含維生素或高鈣的食物、溫性水果(如蘋果、香蕉、櫻桃、葡萄等)、五穀雜糧類及堅果類食物……，降低子宮受到的刺激。

許多人聽聞雌激素是觸發子宮肌瘤、子宮腺肌症的觸發因子，會疑惑是否需要避吃豆類等食品，王瑞生認為，豆製品、山藥所含的賀爾蒙屬於植物性荷爾蒙，其實吃原型食物，只要不過量都不會造成問題，反倒是要多避免吃下塑化劑這類的環境荷爾蒙，生活中也盡量不用塑膠餐具。