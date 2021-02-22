無尼古丁但仍有害！澳洲研究：電子煙含164種有毒物質

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）電子煙就算不含尼古丁，也不代表無害！董氏基金會表示，根據2018年歐盟資料顯示市售電子煙含41種有毒化學物質，才短短不到三年，澳洲最新研究就發現增至164種，呼籲台灣政府修法禁止新型菸品的腳步應加快，勿讓下一代成癮了才要亡羊補牢!

澳洲雪梨科技大學公布最新研究發現，市售電子煙共檢測出1,064種化學物質，其中更含甲醛、乙醛、甲基丙烯醛、苯、丙苯、2,3-丁二酮、甲基環己烷等164種有毒化學物質。換句話說，電子煙的尼古丁含量與有毒化學物質數量沒有相關，不含尼古丁的電子煙不代表危害物質較少。

此外，被塑造為「最單純」的含尼古丁的菸草口味電子煙，卻含有最多的有毒化學物質，而且標示不含尼古丁的煙油中大部分被檢測出尼古丁，顯示多數電子煙的尼古丁標示不實。該研究將於3月20日發表在「藥物與生物醫學分析雜誌(Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis)」

台大醫院家醫部郭斐然醫師強調，電子煙業者喜歡以「無尼古丁、危害小」為誘因，吸引年輕人嘗鮮或是引誘吸菸者轉換，而該研究已直接打臉菸商。

郭斐然表示，隨著檢驗技術進步，電子煙的有害物質不斷被發現，即使是宣稱食品等級的添加物，也不保證加熱蒸發後吸入肺部是安全的。而含尼古丁的菸草口味電子煙，危害物質最多，吸菸者不要使用電子煙戒菸，要戒菸應尋求正確的戒菸管道。

台北榮總家醫部賴志冠醫師強調，不含尼古丁不代表比較安全，這只是菸商欺騙入門者的行銷術語，而菸商故意將尼古丁標示不實，顯示尼古丁成癮才是業者賴以生財的關鍵。

賴志冠表示，無論電子煙還是加熱菸，新型菸品販售的不單是「菸品」，而是「尼古丁成癮」。澳洲雪梨科技大學已吹哨，台灣應警醒加快修法腳步全面禁止新型菸品，以免下一代陷尼古丁成癮泥沼。