秋冬防疫專案3/1起持續執行 高鐵開放飲食

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，由於全球COVID-19疫情嚴峻，而我國仍有境外移入確診個案。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，將持續執行自去年12月開始實施之秋冬防疫專案，不過將望鬆綁高鐵的飲食禁令。



指揮中心指出，為確保國內防疫安全，3月1日後，將持續邊境檢疫重要措施。搭機入境(或經我國機場轉機)旅客應出示「表定航班時間(Flight schedule time)前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，及事前安排入境後之檢疫居所(如：防疫旅宿或1人1戶在宅檢疫)，且旅客須於「入境檢疫系統」線上切結符合相關規定，請民航局導督各航空公司確實把關。



若少數國人、持我國居留證的外籍人士及持我國居留證的陸港澳人士，在海外難以取得報告之情形，得依「旅客搭機前無法出示COVID-19核酸檢驗報告之入境檢疫申請程序」，於簽署切結書及檢具佐證文件後，入境自費採檢；如不符適用條件，仍得簽具事由後登機，且入境自費接受採檢，如查證不符規定將依法裁罰。



考量「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類場所(場所舉例如附表)具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象的特性，有較高的感染與傳播風險，將持續強制要求民眾進入上述八大類場所應佩戴口罩。

中央流行疫情指揮中心提供。

如果在八大類場所內有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。



至於人潮聚集的戶外場所(如戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等)，或是於戶外進行的公眾集會活動(如遊行、遶境等)，仍請業者或場所管理單位採用「人數總量管制」方式進行管控，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免前往上述場所，以及在不能保持社交距離時自主戴上口罩。



醫療應變方面，醫療院所將持續加強通報採檢措施，持續監測「加強門診與急診社區感染肺炎病人篩檢」、「加強住院病人篩檢」及「強化醫療照護人員健康監測」等通報採檢指標。



另外，3月1日起高鐵將開放飲食，台鐵方面則要看台鐵提出的意見，再和指揮中心確認。