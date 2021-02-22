【停、聽、看】武肺AZ疫苗恐現拒打潮?!　陳時中: 台灣民眾有選擇權•羅一鈞:疫苗副作用需觀察更多數據

延伸閱讀:

【武肺防疫】首批20萬劑牛津AZ疫苗•最快下週送達台灣 5大類族群優先施打

台灣部立桃園醫院2/19重開 3/1後視情況擴大看診量及病人收治

更新時間: 2021-02-22 15:50

首次發稿: 2021-02-22 12:24

關於外電報導的疫苗副作用 仍需持續觀察明確統計數字

羅一鈞在2/22記者會中說明疫苗副作用問題 (直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，22日在記者會中回答媒體關於疫苗副作用的提問時說明，目前COVID19疫苗主要有兩大類, 其中AZ疫苗屬於（腺病毒)載體疫苗，輝瑞的BNT與美國默德納疫苗屬於mRNA類。

他指出, 目前觀察到抗體反應較強烈的是mRNA類疫苗, 產生副作用的比例較高。臨床實驗中施打BNT疫苗者有75%會出現系統性全身症狀。以施打BNT疫苗人數相當高的美國來說, 其中25%的人在接種兩劑之後, 曾出現發燒現象。

而在歐洲法國與瑞典接種AZ疫苗者, 發燒的比例約在10-20%範圍內, 並未高過mRNA類疫苗。他強調, 由於歐洲當地尚無其他疫苗可對照, 所以關於媒體報導的副作用問題仍需持續觀察官方明確的統計。

首次發稿: 2021-02-22 12:24

【停、聽、看】武肺AZ疫苗恐現拒打潮?! 陳時中: 台灣民眾可自由選擇• 不強迫施打

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫苗可望即將開打，有專家建議台灣強制施打、不選廠牌，但指揮中心並不打算這麼做。指揮官陳時中21日指出，不強制施打、可選廠牌，才能兼顧民眾選擇權，讓疫苗發揮最大功效。

台灣最快將於2月底透過武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX），取得首批牛津AZ疫苗約20萬劑。但因AZ疫苗在歐洲傳出不良反映事件，保護力似乎較低。外界也擔心，台灣採購的一千多萬劑疫苗恐引發拒打潮。

陳時中21日下午在疫情記者會中表示，目前AZ疫苗在許多國家傳出對於65歲以上族群、變種病毒(尤其南非變種病毒) 保護力等都有疑慮，但陳時中強調目前並無確切數字。且實際上，各國對於疫苗不良事件都有緊急應變措施。

例如韓國去年(2020）接種流感疫苗時傳出許多不良反應致死事件，此後新加坡、馬來西亞也祭出暫停措施，這是每個國家都會採取的「停、聽、看」過程 ，待一、兩週過後等到最新數據出爐後，又再度開始施打，後來也沒有傳出更嚴重的反應。

陳時中說，指揮中心在看待AZ疫苗時，就是秉持科學優先的態度，目前法國、瑞典等國已宣布暫緩施打，也是「停、聽、看」，台灣將視後續結果如何，再請專家做相關判定。

為了避免民眾拒絕接種特定廠牌疫苗，有專家建議全面強制施打，也不該開放民眾選擇疫苗廠牌。陳時中指出，從公衛角度來看，不選廠牌、強制施打雖然沒有錯，但指揮中心並未打算這麼做。

陳時中認為，台灣可以建置很好的資訊系統，並且按照序列先後、分批施打，這樣的策略既能兼顧民眾的自由選擇權，也能讓疫苗發揮最大功效。

至於他本人是否施打，陳時中開玩笑說他每一種疫苗都想試試，不過專家可能不會同意。他強調如果大家都想打，疫苗數量不夠，他不會搶先施打。但若有多餘的疫苗，他會以身作則，率先施打。

此外行政院長蘇貞昌施打順序次於衛福部長，屬第二優先，時間到時希望蘇院長可以施打; 至於蔡總統是否施打，則將根據醫療小組專家意見。