花期倒數！ 台中五處偽出國賞櫻秘境曝光 彷彿身在日本

武陵農場櫻花季已在2月12日夢幻登場，並將持續至3月1日。（台中市府提供） 武陵農場櫻花季已在2月12日夢幻登場，並將持續至3月1日。（台中市府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每到冬末春初之際，櫻花季節總是悄然翩至，山林開始褪下凋謝枯黃的外衣，穿上粉嫩鮮紅的色彩、嬌豔動人地召喚大家走出戶外享受自然，迎接新春的來到。台中市也不例外，其中尤其以和平武陵農場、福壽山農場、大甲、新社及后里等地的賞櫻處所最為壯觀繽紛、絢麗奪目。

觀旅局長林筱淇表示，每年最受國人矚目及期待的武陵農場櫻花季已在2月12日夢幻登場，並將持續至3月1日(星期一)。武陵農場擁有約2萬多株櫻花，由入口花園開始沿著武陵路一直到武陵山莊處處可見。種類有近十種之多，尤其以新品種「粉紅佳人」最為迷人，淡淡的花香搭配層層色彩堆疊，總是令人驚艷。

櫻花季時武陵農場每日有總量管制，一般車輛要有預約住宿才能進入，若來不及訂房的民眾可以選擇搭乘大眾運輸工具或參加武陵農場一日遊賞櫻行程，感受櫻花紛飛的浪漫氣氛！

此外，號稱全台最高的櫻花園，福壽山千櫻園，多種櫻花接力登場，漫步在園內，徐徐微風吹起、粉紅花瓣如雪花般飄落，彷彿置身世外仙境。

林筱淇指出，旅客除了至武陵、福壽山尋櫻外，大雪山國家森林遊樂區林道也隨處可見櫻花綻放，淡雅花香，常招來成群的冠羽畫眉、綠繡眼等鳥類，還有原生種櫻花美景可以欣賞，台灣原生的「霧社櫻」是珍貴的台灣特有種櫻花，每年2至3月開花，雪白花色，隨風搖曳灑落一地時，就像春雪一般。

大雪山國家森林遊樂區前最負盛名的鳥類觀察及攝影地點。（圖／台中市政府提供）

賞櫻花同時，也不妨欣賞大雪山的高山巨木林及自然生態，擁有相當大面積的高山巨木林，涵蓋了鐵杉林、檜木等暖溫帶闊葉林，生態十分豐富，漫步於林道時，金翼白眉、帝雉等珍稀的動物，可能就在您身邊，只要留心觀察，森林總有美麗的邂逅等著您。

林筱淇接著提到，賞櫻花勝地新社也是個不容錯過的好去處，春天開始，桃紅櫻花逐步佈滿了新社的每一處，如新社區公所周邊的櫻木花道、大南坡、休閒農場等等，深淺粉嫩的花朵與綠意交織出的不同色彩，不管是遠景、特寫，或是搭配前景、天空、街道，甚至利用剪影的方式捕捉櫻花，都可以留下那抹最幸福的花樣時刻。

另外，大甲鐵砧山在台中眾多旅遊景點中頗受民眾歡迎，除了近期櫻花綻放外，走訪大甲特色伴手禮老店、香火鼎盛鎮瀾宮與市定古蹟文昌祠，沿著蔣公路一路大啖美食小吃，再到鐵砧山超Q互動式模型屋打卡拍照。

而近期超夯的雕塑公園也是熱門景點，公園的西側可看到兩種不同種類的櫻花，山櫻花是原生於台灣的植物，又被稱作緋寒櫻，在所有櫻花中，山櫻花的花色最為濃豔；八重櫻又稱為重瓣緋寒櫻，是山櫻花的栽培種，所開的重瓣花朵，比起單瓣的山櫻花更有觀賞價值

觀旅局也提醒，目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，建議出門全程配戴口罩，避免前往人潮擁擠、密閉之場所。更多台中旅遊資訊請至台中觀光旅遊網查詢。

大雪山森林遊樂區位處盛行雲霧帶，如水墨畫般的美麗雲海是一大特色，來到48K的埡口觀景台可見連綿起伏的山巒、氣象萬千的日出、波瀾壯闊的雲海及瑰麗絢爛的晚霞等多種美景，更可一次盡收眼底。（圖／台中市政府提供）