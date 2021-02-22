爆笑！德國兩大影帝《父愁者聯盟》飆戲空降新片票房冠軍　台灣3月12日搞笑上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 奧斯卡提名導演最新爆笑力作《父愁者聯盟》，由德國兩大影帝領銜主演走投無路的老爸們出奇招阻擋女兒追愛，強勢空降德國新片票房冠軍，將於3月19日台灣上映。

「嫁女兒像潑出去的水，我們三個要打斷這些男生的狗腿」－ 《父愁者聯盟》

由《無聊的人生我死也不要》、《看見5%的奇蹟》奧斯卡入圍名導馬克侯特蒙（Marc Rothemund）執導，德國喜劇《父愁者聯盟》翻拍自西班牙賣座喜劇《都是為你好》（Es por tu bien），並由兩大德國電影獎影帝海納勞特巴赫（Heiner Lauterbach）、約根沃格爾（Jurgen Vogel），以及希爾米索哲（Hilmi Sozer）領銜主演，空降德國新片票房冠軍。

本片劇情描述三位性格截然不同的父親，卻有一個共通點：三人的女兒都被愛情沖昏頭！安托妮亞因為瘋狂迷戀霸住別人房子的政治運動者，而把原訂的婚禮取消；露娜則愛上一位裸體攝影師；蘇菲更為一位毒販頻頻翹課。三位無計可施的老爸，只好暗地結為盟友，展開瘋狂的「勸離」行動，決心為女兒的幸福不擇手段、花招盡出，誓言要逼退這群「壞小子」！

本片編劇費利克斯斯塔克（Felix Starck）分享，「我認為情節設定不但笑果十足，題材更與當今社會現象息息相關。對任何一位父親來說，要把寶貝女兒交到另一個男人手上，絕對不是件簡單的事。不僅以前如此，未來也永遠會是這樣。」

導演形容本片「很酷、字字珠璣、適合闔家觀賞」，讓觀眾得以跟劇情產生連結，享受片中不時會出現的誇張情節與細膩情感，也可以對角色的行為產生同理心。

如同《門當父不對》（Meet the Parents）這類傳統勵志喜劇，目的都在於激起觀眾的各種情緒，導演說，你會笑也會哭，會期望也會失望。你對片中的一些議題，會突然有強烈想法，也會進一步跟人家討論。劇情所呈現的恐懼、偏見等等，都跟不同世代的所有家庭成員息息相關。

導演馬克侯特蒙（Marc Rothemund）1968年8月26日出生於德國電影世家， 1998年便以劇情長片處女作《發情世代》（Love Scenes from Planet），勇奪巴伐利亞影展「最佳青年導演獎」肯定，獲得國際影壇關注。

侯特蒙2005年根據二戰史實推出《帝國大審判》（Sophie Scholl-The Final Day），更代表德國出征奧斯卡最佳外語片，並拿下柏林影展最佳導演、評審團大獎與最佳女主角等多項大獎，更創下全球三億多台幣的票房佳績，堪稱遊走多樣類型、兼顧票房並深耕議題的「億」級票房導演。

在片中飾演亞圖的海納勞特巴赫Heiner Lauterbach於 1953年4月10日生於德國科隆，18歲起就接受表演訓練，後來更以專為好萊塢明星的作品配音聞名，他以演出多莉絲朵利執導的《男人們》勇奪德國電影獎「最佳男主角獎」肯定。演出超過百部電影與影集的他，也憑靠賣座喜劇《欲望大酒店》（Rossini），榮登巴伐利亞電影獎「最佳男主角獎」寶座，成為德國家喻戶曉的知名男星。

約根沃格爾Jurgen Vogel 飾演 卡雷Kalle於1968年4月29日出生於德國漢堡，是德國演員、編劇、製片與歌手，也是德國影壇最成功的演員之一。青少年時期就展開表演事業的他，屬於天才型演員。1990年在《Rosamunde》當中飾演性情多變的綁匪，以鮮明突出的演技，榮獲巴伐利亞影展「最佳新進演員獎」肯定。

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