【局勢動盪】華航救援班機載82人自緬甸返回台灣　入境後仍須自費採檢

華航台北往返仰光救援班機21日傍晚降落桃園機場，機上有28人登機前未檢附登機前3天內的核酸檢測陰性報告，下機後在現場疾管人員引導下，到一... 華航台北往返仰光救援班機21日傍晚降落桃園機場，機上有28人登機前未檢附登機前3天內的核酸檢測陰性報告，下機後在現場疾管人員引導下，到一旁候機室填寫資料。中央社

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中華航空公司台北往返仰光救援班機，昨(21日) 傍晚搭載82人返抵國門，並比照一般旅客正常入境，有旅客表示當地全國罷工、常見軍民對峙，不過也有人認為情況不如媒體報導嚴重。

中華航空台北往返仰光救援班機原訂21日下午4時15分返抵國門，但班機最終延至5時左右，才降落桃園機場。中央社

因應武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情及緬甸政局變化，中華航空公司台北往返仰光救援班機清晨7時許出發，原本預定在下午4時15分返抵國門，但班機延至5時左右才降落在桃園國際機場。

桃園國際機場國境單位指出，這架班機搭載82名旅客，其中本國籍52人，其餘為外籍人士（含1名中國籍），由於有28人登機前未檢附登機前3天內的核酸檢測陰性報告，因此這些旅客一下機，就在現場疾管人員的引導下，先到一旁的候機室填寫書面資料，其餘的旅客則是依序繳交資料出關。

(編按: 指揮中心發言人莊人祥22日在記者會中，將未檢附登機前3天內的核酸檢測陰性報告，需在機場採檢的人數，修正為36人, 目前尚無陽性個案。)

中央社21日引述在緬甸瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）擔任老師的鄭女士表示，瓦城與仰光都漸漸亂起來，每晚8、9時大家就開始敲鑼打鼓示威，早上9時也有示威人群沿著街道走，在週末時情況更嚴重，常見軍民對峙，目前全國罷工、學校停課，也無法進行檢測作業，最近親友都一直催她回台，因此一聽到有救援班機就趕快訂票，幸好機票不難訂，前往仰光的陸上交通順暢。

另一名住在仰光的洪小姐表示，目前當地的治安還算平穩、也沒有人開槍，但居民都不敢出門，路上到處都能看到軍隊，當地治安越來越不好，因此一聽到有救援班機，立即就買票搭機回台。

不過也有一不願具名中年男子表示，當地的治安很好，並不像部分媒體報導的那麼混亂，這次返台也只是因為有個人的事情要處理，並不是因為當地的治安問題才離開緬甸。

國境單位表示，考量緬甸並非特別高風險地區，因此將比照一般旅客正常入境，依規定由檢疫人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再依序通過移民署證照查驗、提領行李及海關稽查等入境程序。

旅客入境時，若在健康聲明中提到，14日內曾有症狀，將在機場就地採檢，並送集中檢疫所等待結果，其他旅客則是各自搭乘防疫計程車至居家檢疫地點，進行為期14天的居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日下午在記者會表示，緬甸返台旅客將延續秋冬專案規定，要求一人一戶居家檢疫，唯獨在3天陰性報告的部分有點不同，因應緊急狀況並未嚴格要求，但入境後仍須自費採檢。

緬甸2月1日發生軍事政變至今，持續有民眾進行抗爭，軍方已加大鎮壓力道，情勢恐進一步升高。駐緬甸代表處15日在官網公告，中華航空暫時排定21日及28日共兩個班次的台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

華航救援班機的機組人員21日一早就進入機艙內準備相關事宜，機上並未搭載任何乘客，班機也在清晨7時許起飛前往緬甸仰光，外交部日前表示，救援班機約50人訂位，實際搭機人數則視開票及登機情況而定。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民共約1000人，大多居住緬甸第一大城仰光。

臉書專頁「台灣人在緬甸」17日貼文轉達華航緬甸分公司訊息表示，因應疫情及緬甸政局變化，華航將取消2月28日班機，3月將有14日及28日兩個班次的救援班機。

僑委會指出，去年爆發武漢肺炎（COVID-19，2019 冠狀病毒疾病）疫情後，緬甸「中央防治新冠肺炎委員會」公告民航管制措施，暫不開放國際商業航班於緬甸境內機場起降，但人道救援、貨運、醫療後送等，以及緬甸民航局核准的特殊航班不在管制範圍內。