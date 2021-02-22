台灣「衣纖木」科技翻轉「快時尚」　業者回收舊衣、再製成傢俱與生活用品

一家科技公司研發以舊衣物為原料，再製成的「衣纖木 」作出傢俱，強調若衣纖木製成的物品損壞，還能100% 再進入回收、製成的體系中，不會造成... 一家科技公司研發以舊衣物為原料，再製成的「衣纖木 」作出傢俱，強調若衣纖木製成的物品損壞，還能100% 再進入回收、製成的體系中，不會造成任何浪費。（業者提供） 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）過年期間民眾衣物汰舊換新，國內舊衣回收量持續上升，卻沒有足夠輸出、去化的管道，去年(2020年) 估計6成的回收衣進了焚化爐燒掉，但有業者卻以衣物為原料製成傢俱，創造舊衣再利用的另類價值。

(圖/擷取自 廢衣再製團隊 YouTube頻道)

行政院環境保護署統計，民國108年舊衣類回收量約7萬6798公噸，較107年的7萬311公噸增加6487公噸；109年統計截至9月底止，已達5萬9215公噸，最後一季仍要待各機關、地方政府統計回報，初估3月才會有實際數量，目前看來有可能再超過108年總量。

在講究「快時尚」的現代社會，舊衣回收量連年增長，然而能去化的管道卻不如以往。中央社引述「衣纖木」的研發業者: 雄材大智材料科技股份有限公司總經理林正雄說，他在研發過程中一直與桃園的舊衣回收廠合作，也看見近年舊衣回收量愈來愈大，但銷貨量卻逐年減少，甚至去年因為武漢肺炎疫情影響，約6成的回收衣還是進焚化爐燒掉。

林正雄最初曾參與將保特瓶製成毛毯、衣服等，但他仍會想著下一步，這些「再製成的衣服不要了該怎麼辦」，後來思考若能將舊衣當做原料，除了可以解決問題，也能創造新的產業鏈。

林正雄解釋，如果不能將這些再製品再利用，也等於只是延後焚燒的時間而已，因此下定決心要讓這些舊衣物再生；考慮纖維的特性，雖在衣物中柔軟，但若是在木材當中卻又十分堅硬，因此決定朝舊衣物再製成建材出發。

科技公司創辦人林正雄(上圖）,用「布料辨識儀」檢驗舊衣的材質與比例 (下圖, 均擷取自廢衣再製團隊 YouTube頻道)

最初面臨的困難，林正雄提到，如果是用純PET材質製成衣物，在回收後處理相對簡單，但現在許多衣物都是混紡材質，想要將PET與棉等素材分離不易；經過近2年的實驗，才找出利用尿布、護墊等邊攪料，加上特殊溶劑融合，成為新的材料「衣纖木」。

報導引述林正雄說，衣纖木同時保有PE的韌性、又有PET的剛性，符合他理想中建材的材質；但材料完成，要到壓出成形，又再花了一些時間，「現在做出來的成果，是全世界獨一無二的」。

林正雄最初的構想，原本是希望製成戶外公共設施，如步道、長椅等；相較於現有的木頭，在長時間雨淋、泡水後易有膨脹、變形的情況，在實驗的過程中，曾將衣纖木泡在溫水中90天都不會膨脹、變形。

「衣纖木」製成的植栽架(上圖) , 堅固耐用不怕水 (圖: 擷取自YouTube影片~~0Waste Fabric 廢衣再製計劃 | 翻轉快時尚造成的環境問題)

林正雄強調，最重要的是，若以衣纖木製成的物品損壞，還能100%再進入回收、製成的體系中，不會造成任何浪費。

為了讓民眾能認識這樣的材質，也打破回收再製「應該要很便宜」的刻板印象，林正雄陸續與知名業者合作，透過各式設計，從室內外傢俱、鋼筆、衣架、手機座等都有作品；除了增加知名業者的企業社會責任，也能讓民眾對這項材質有更多接觸的機會。

上圖中四樣產品均為「衣纖木」製成, 分別為:

A - 衣纖洞洞板

B - 衣纖收納組

C - 衣纖木時鐘

D - 衣纖木鋼筆

（圖片來源: 廢衣再製 0Waste Fabric 臉書）