李永得訪台東藝術家江賢二　打造東台灣成為亞洲藝術文化聚落

文化部長李永得(左4)、公益平台文化基金會董事長嚴長壽(左3)等拜訪藝術家江賢二(右4)並於其畫室合影(圖/文化部) 文化部長李永得(左4)、公益平台文化基金會董事長嚴長壽(左3)等拜訪藝術家江賢二(右4)並於其畫室合影(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部長李永得近日拜訪台東藝術家江賢二、史前館及國定卑南遺址園區，希望打造東台灣成為亞洲重要的藝術文化聚落，並讓東台灣走向世界。

文化部長李永得20日前往台東，拜訪藝術家江賢二與公益平台文化基金會董事長嚴長壽，以及訪視國立台灣史前文化博物館（以下稱史前館）、國定卑南遺址園區、民權里日式建築文化園區及天主教白冷外方傳教會。

延伸閱讀：台灣金車噶瑪蘭聯手抽象畫大師 精選系列創作具象化威士忌口感

文化部長李永得表示，期盼藉由公私協力，支持、串連東台灣豐沛的藝術、文化能量，以打造東台灣成為亞洲重要的藝術文化聚落，相信「東台灣將是讓台灣走向世界的一個璀璨地標」。

首站前往於今年初展開封館籌建江賢二藝術工作室，預計明年中實施第一階段園區開放。李永得表示，深刻感受台東在地風土帶給江老師持續多變創作的豐沛能量，對於江老師和嚴董事長期待串連藝術聚落，在台東形成國際藝術匯流據點的理念深表認同，期待後續能投入相關資源共同支持。

接續則訪視史前館及國定卑南遺址園區，史前館自去年7月1日啟動康樂本館建築景觀再造與展示更新作業，預計將全面改善館舍軟、硬體機能，並新設南島廳，以及以學齡兒童為主要目標觀眾的探索館，希望引導觀眾重新理解南島文化的多樣性與普同性，提供更豐富、友善的博物館經驗。

李永得說，史前台灣考古出土的證據，經由古南島文化的研究與耙梳，讓國人看見台灣與世界的鏈結已可溯及數千年。期許實踐「三感一力」，包含重建台灣失落土地記憶的「歷史感」、透過跨國合作進一步鏈結世界的「國際感」，充分論述凸顯文物的「價值感」，以及運用「創造力」，吸引國人及國際觀光客願意親近，讓史前館豐沛的研究成果被世界看見。

下午行程由台東縣長饒慶鈴陪同，造訪民權里日式建築文化園區，民權里日式建築宿舍群約建於日本昭和1940年代，經台東縣政府於96年公告登錄為歷史建築｢台東市民權里日式建築宿舍群｣，屬集中且完整之街廓，是台灣目前保留完整形制的日本官員宿舍之一。

該園區獲文化部補助1億8,000萬元（補助比例90%），於去年底已完成各棟修復工程，後續將規劃成為多元族群文化體驗及交流中心，以及有形、無形文化資產傳承空間。

李永得提及，台東的藝術能量豐沛、文化多元，期待未來能進一步由「點」連成「面」，以更多的藝術文化內涵，同時帶動地方觀光與經濟發展，進而成為重要的國際地標。