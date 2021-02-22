【台灣國安團隊新布局】邱國正接國防部長　軍方: 23日布達及交接

出身陸軍的邱國正23日將接任國防部長，他在蔡政府任內屢次臨危受命，獲高層信任。（中央社檔案照片） 出身陸軍的邱國正23日將接任國防部長，他在蔡政府任內屢次臨危受命，獲高層信任。（中央社檔案照片）

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文在後疫情時代即將展開之際，著手國安團隊人事新布局，國家安全局長邱國正將接任國防部長；軍方人士21日表示，23日將在國防部舉行布達及交接典禮。

總統府發言人張惇涵19日宣布國安團隊異動，陸委會主委陳明通轉任國安局長；前法務部長邱太三接陸委會主委；國安局長邱國正出任國防部長；現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

中央社21日引述邱國正受訪時表示，接任部長完全在他規劃外，而台灣當今局勢「以往不曾有過，就算有，也不曾如此嚴峻」；在這樣的情況下，希望自己可以幫上忙，因此沒什麼好推託的，也希望大家共體時艱、舒緩困境，與大家一起努力，他也會盡力而為。

現任國安局長邱國正出身陸軍，治軍嚴謹是各界對他的共同評價，在蔡政府任內屢次臨危受命，獲得高層信任，如今接任國防部長，將面對全新的國際局勢，挑戰比以往更為艱鉅。

總統府對此新人事表示，邱國正在國安局長任內，在對美戰略溝通和相關安全工作的推動上建樹良多，更將助益後續雙方在國防事務上的合作。

邱國正有留美背景，民進黨籍的國防外交委員會立委羅致政表示，邱國正在國安局長任內負責情報蒐集的工作，而國際情報交換是國際合作很重要的工作重點之一。他說，邱國正帶著情報背景回到國防部，對於國防情報提升，以及台灣國防的國際情報交換上，將有很大的幫助。

民進黨籍立委趙天麟、王定宇也肯定邱國正治軍嚴謹，且歷任退撫會、國安局，未來主掌國防部，對於台灣現在面對的共機與中國船艦威脅，以及和美國等理念相近國家的軍事交流等面向，會是即戰力。

邱國正簡歷

邱國正為陸軍官校65年班（正45期）、陸院78年班、戰院84年班、美國陸軍戰爭學院，歷任作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長和國防部軍備副部長、參謀總長、退輔會主委、國安局長等職務，更是首位獲選進入美國戰爭學院名人堂的中華民國軍官。