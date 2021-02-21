【新冠肺炎】以色列疫苗接種率達五成 信心滿滿重啟經濟活動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以色列新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種率已達人口五成，防疫成效斐然，官方宣布21日起重啟部分經濟活動，不日便可回歸正常生活。

路透報導，以色列商家可開大門迎客，但健身房、飯店、戲院仍只能開放持有「綠色通行證」（Green Pass）之人士入場。此一通行證是透過手機App方式，呈現個人就醫與施打疫苗紀錄。欲取得驗證，須於一周前完成兩劑接種，或先前染疫已痊癒，對病毒應還有若干程度的免疫力。

以色列於一年前陸續祭出三次全國禁令，以遏止疫情蔓延。迄今全國74萬人染疫，5,500人亡故。官方表示，9百萬人口中，逾46%已接種至少一劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗，而接種兩劑者，染疫機率可大幅降低95.8%。

這是全球最大規模的武漢肺炎人體試驗，以色列政府與輝瑞簽約，同意交出龐大的醫療數據，以確保數百萬劑疫苗能源源不斷供應，輝瑞則欲從相關資料分析疫苗對病毒突變種的防禦力。

半島電視台指出，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）20日出爐的研究顯示，以國9,000名醫護人員中，施打一劑後15至28天，出現COVID症狀的情況就少了85%。不過，此研究涵蓋的對象多為年輕的健康人，而輝瑞自行展開的試驗包括65歲以上年長者，因此不可相提並論。

根據輝瑞去年12月提交美國FDA的人體試驗數據，加拿大研究人員認為，光是施打一劑輝瑞疫苗，就能有高達92.6%的效力，因此建議各政府應延遲第二劑施打時程，讓更多人能儘速接種。