揭假交友投資詐財 刑事局每週公告詐騙LINE ID

刑事局今天指出，近年常見網路假交友假投資詐騙手法，歹徒常扮演網友、投資顧問誘騙被害人，「165全民防騙」網頁每週公告「詐騙LINE ID」可供民眾事先過濾和預防受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，假交友結合假投資為近年常見詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，隨後再轉移至LINE軟體持續聯繫，待取得被害人信任後，便誘騙其投資來路不明的境外網站虛擬貨幣、期貨外匯或運彩博弈等。

同時，歹徒初期會營造其不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心再投入大筆金錢後，就編造各種理由收費，最後乾脆直接關閉假投資網站，讓被害人求償無門，呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

台中一名林姓女子日前在臉書結識陳姓男網友，陳男先以甜言蜜語博取林女信任後，雙方再互加LINE通訊軟體連繫，陳男假意透露有海外投資快速致富管道，信以為真的林女便先後共匯款新台幣21萬1000元，結果竟遭陳男封鎖臉書及LINE帳號，她才驚覺受騙而報警處理。

另，165反詐騙諮詢專線也接獲台東一名黃姓女子報案，她稱日前在交友軟體APP認識吳姓男網友後，雙方互加為LINE好友，經吳男介紹有投資平台可幫忙操作，且保證獲利、穩賺不賠，黃女便匯款180萬元投資，當吳男協助操作投資並顯示帳面獲利375萬元，假投資平台卻稱要提領則須匯保證金28萬元，依指示匯款的黃女又接獲平台假稱密碼錯誤而推遲出金，才察覺被詐騙。

刑事局指出，上述類型詐騙案，歹徒常會扮演網友、投資顧問或客服人員等多種角色，並透過不同LINE帳號和被害人聯絡行騙，提醒民眾可善用「165全民防騙」粉絲專頁每週所公告「詐騙LINE ID」資料，在網路投資、交友前先過濾對方LINE帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險。