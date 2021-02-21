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北投亞太飯店「好運犇騰」住房專案 送你開春好運氣

By 台灣英文新聞
2021/02/21 17:58
北投亞太飯店「好運犇騰」住房專案 送你開春好運氣
北投亞太飯店「好運犇騰」住房專案 送你開春好運氣

七天春節年假結束，內心是不是還在偷偷地頑強抵抗？還好還有下一波228連假，自2月17日至3月31日，北投亞太飯店推出「好運犇騰」住房專案，祝你牛運旺旺好運來！

春節期間拜訪親友、大吃大喝、塞車塞好塞滿行程結束，該是好好犒賞身體的時候，泡湯是很好的選擇。「好運犇騰」住房專案指定房型為經典客房，享平日超值優惠價6,999元+10%，含綠漾早餐2客、300元餐飲折價券2張、1,200元SPA療程折價券1張，讓你輕鬆泡湯、度假、做SPA，一舉數得！

新春好禮獎不完 開運紅包大放送

開春好彩頭，搭配「好運犇騰」住房專案，北投亞太飯店再加碼發紅包！凡加入官方Line@好友，即可抽紅包，最大獎項~~來去北投萬元溫泉客房住一晚，一人得獎，兩人同行。

即日起自3月15日，週週發紅包，怎麼領紅包：加入Line@好友，每週一發送紅包，為你趕走Monday Blue，紅包發送日為：2/22、3/1、3/8、3/15；Line@麻吉新春獻禮，每人每週皆可領取紅包，每包紅包可搭配「好運犇騰」住房專案折抵房價使用一次；越早加入領越多，錯過紅包領取日加入Line@好友，即可於加入日後下個週一領取紅包；幸運日3/15抽出最大獎免費住宿券，3/16將於飯店官網、FB粉絲團、官方Line@公布幸運得獎訊息。還有度假計畫未實現？北投亞太飯店新春活動滿滿，陪您一起迎牛年！！

更新時間 : 2021-02-21 18:21 GMT+08:00

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