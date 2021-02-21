陳時中：新冠疫苗已取得1981萬劑 最多有4500萬劑

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，台灣整體預計購買的武漢肺炎疫苗數量約落在3000萬至4500萬劑，，包含透過國際間管道買到和國內自產的，而未來也將會朝自給自足方向來做，穩定產量。

陳時中下午在疫情記者會中表示，因應全球疫情往下降，未來疫苗、防疫將成為全世界關注焦點。目前台灣相較其他國家，接種疫苗時程雖然比較晚，但晚打有利也有弊，陳時中說，弊的部分是等待期變長，利的部分則是可以觀察疫苗在各國的施打成果、不良反應、有效族群等。

中央社引述陳時中說法，更重要的是，台灣由於確診個案少，對於疫苗安全性要求也比較高，避免因不良反應事件導致民眾害怕疫苗，這樣得不償失，因此也希望民眾耐心等待，因為安全有效才是政府努力的目標。

陳時中也坦言，台灣整體預計購買的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗量約落在3000萬劑至4500萬劑，目前已透過國際間管道買到1981萬劑，加上國內2家疫苗廠各有1000萬劑，BNT若談成再增500萬劑，大概最多就是4500萬劑。

陳時中指出，未來疫苗希望朝向自給自足方向來做，指揮中心已經和中研院、國衛院和產業達成共識，也會建立起平台，若武漢肺炎真的流感化，疫苗製造、研發必須掌握在台灣自己的手上，但這件事並非一蹴可幾，必須靠產業、國家合作才能穩定疫苗產量。