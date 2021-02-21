3月福禮到 台南大員皇冠假日酒店入住送2,000積分

春天到了，心情也跟著開心起來，天氣暖了，正是安排旅行的好時機。台南大員皇冠假日酒店因應春節過後的出遊人潮，即日起至2021年３月31日止推出多項住房優惠。「新春福禮」住房專案，每次入住送額外2,000獎勵積分與福禮，入住２晚且加入優悅會員並完成活動註冊者，再獲取額外2,000獎勵積分，「積分增量」讓您快速累積，賺取的積分還能兌換免費住宿。「旅遊同業」則是獨享平日優惠每房3,200元起，快快啟動您的春天之旅。

度過了忙碌的春節，迎接美好的春天到來，也是最宜人愜意旅遊時刻，鳥兒快樂的歌唱，花兒美麗的綻放，春天之旅，一起來走訪台南吧！位於鹽水溪出海口南岸的台南大員皇冠假日酒店，放眼望去是一望無際的台江國家公園，豐富的自然生態，漫步在這溫暖和煦的春天裡，讓人身心感受到喜悅美好。

因應春節過後出遊的需求，台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年3月31日止，推出「新春福禮」住房專案，此專案入住贈送2,000獎勵積分，每日雙人早餐，以及一份新春福禮，內含：台南古蹟限定特色餅乾2包、成功啤酒2瓶、茶包2包、新春糖果，且入住當日還能視酒店房況而定，再享有客房升級或是延遲退房的禮遇。

另外，如果是IHG優悅會員的身分並完成活動註冊者，每完成2晚符合獎勵資格的預訂及入住，即可「積分增量」獲取額外2,000獎勵積分，讓積分快速增量，精英會籍晉升也更加快速。台南春天之旅，即刻啟程吧！

因為春節期間而忙碌的旅遊同業們，您們也辛苦了，過完了春節，也是旅遊同業們開始好好放大假。台南大員皇冠假日酒店推出「旅遊同業獨享優惠」住房專案，即日起至2021年3月31日止，平日（週日至週四）期間入住，雙人房3,200元起、四人房4,200 元起，含翌日早餐。

此專案適用對象為旅行社員工、飯店員工、航空業人員，辦理入住時，需出示本人身分證件及公司員工證或名片。可享優悅會積分，每日限量5間，每人每次最多可預訂2間，亦不得與其他優惠並用，且不適用於2021/2/27-2/28以及6間或以上之團體。以上價格需另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線：06-391-1858。