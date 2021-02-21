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中國調整對台認知作戰 培養台籍主播網紅

By 中央社
2021/02/21 17:05
（YouTube 天天看一廈截圖）

（YouTube 天天看一廈截圖）

國安單位指出，中國近期調整對台認知作戰，鑒於網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸交流，中國官方轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，並積極運用新媒體作為宣傳管道。

據指出，由於2020年台灣「2合1」選舉結果不如中國預期，國際指責中國惡意隱匿2019冠狀病毒疾病疫情，且高度評價台灣防疫成就，加上台美關係持續深化等情勢，致使中國逐步調整對台認知作戰相關作為。

國安單位指出，中國調整「代理人」扶植對象以台商、台胞、台青及陸配為重點受眾，在策略上則強調「在陸」為先，以降低政治敏感度，爭取台人對陸認同，藉以突破疫情衝擊下的對台工作困境。

另基於疫情加速網路經濟發展，中國也利用廣大的電商市場優勢磁吸台人，伺機培植網紅，以強化對台網路輿論場域主導權。

鑒於近年網紅文化與電商產業蓬勃發展，復以疫情影響兩岸人民交流型態，中國轉而擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，積極扶植台籍網路工作者，冀以各類網路意見領袖影響，甚至主導台灣網路輿論場域。

例如，浙江杭州市台協規劃自2020年8月至2022年間，針對兩岸台青推動「千名台青主播培養」計畫。該計畫的培養人群針對大陸以及台灣地區的台籍青年、大學生、藝人等，共開放10期，每期100人，每期培養時間5個月，共24節線上課程。學習內容包含短影音、秀場直播、網紅打造、直播帶貨等內容。

福建省與廈門市台聯也自2020年8月聯合舉辦「海峽兩岸青年網紅主播大賽」，期間搭配「青年網紅主播達人研習營」活動，針對參賽人員進行專業培訓，以及輔導就業與創業，吸引台青參與相關活動。

據陸媒報導，廈門北站雙創基地專門組建了新媒體部，召集兩岸專業導師為台青進行相關培訓。當地官方並以「海峽兩岸青年網紅主播大賽」為基礎，在集美創立廈門兩岸青年直播電商就業創業基地。

此外，中國還形塑台灣素人楷模作為宣傳樣板，積極建立能說好中國故事的「台灣素人楷模」，鼓勵在陸台人「為中國說好話」，冀採「以台引台」方式誘拉台人，降低對台認知作戰阻力。

例如，大陸中央廣播電視總台、廈門市台港澳事務辦公室、福建官媒東南網於2020年4月間聯合製作大陸台胞系列故事短片「他們」，藉宣傳成功在陸發展的台人經歷，打造「兩岸促融」之軟性宣傳樣板。

另一方面，中國近期積極運用新媒體等多元管道，並以抖音、快手等影音型平台作為主要宣傳管道，對台人散布爭議訊息及統戰言論，以肆應疫情下的社交模式轉變，並藉擴充大數據分析能量，掌握輿論焦點，精準投放爭議訊息炒作議題。

國安單位指出，鑒於疫情導致許多線上交易與網路社交平台快速發展，中國當前除利用台人慣用的臉書社群平台對台遂行認知作戰外，另為擴大觸及面及影響力，結合台青社交軟體使用習慣，調整加強運用快手、抖音、YouTube、Podcast等新媒體，以及開發行動裝置App，冀以多元管道提高宣傳廣度。

更新時間 : 2021-02-21 18:20 GMT+08:00

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