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【台灣新冠+0】 時陰時陽個案增多 陳時中：鬆綁接觸者隔離條件

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/21 16:29
示意圖／Pixabay

示意圖／Pixabay

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）好消息！台灣今（21）日無新增武漢肺炎案例，另針對陰轉陽個案接觸者的隔離條件，中央流行疫情指揮中心表示，未來這類個案一旦解除隔離，接觸者也能提早解除隔離，轉為自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午召開記者會宣布此消息，他表示，今年2月17日國內曾出現一例境外移入個案（案939），為本國籍50多歲女性，長期居住美國，去年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出COVID-19陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。

指揮中心表示，案939於去年11月27日返台探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案因出境需要，今(2021)年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

陳時中說，因應這類處於病毒核酸檢驗時陰時陽的個案愈來愈多，大多病毒量低，也沒有傳染力，必須有一套因應方式，指揮中心昨（20）日召開專家諮詢會議，決議針對此類個案的接觸者匡列原則進行鬆綁。

未來這類個案接觸者須先採取居家隔離措施，並同時評估個案感染情形及傳染力，接觸者於居家隔離期間，若指標病例達解除隔離條件並解除隔離，經評估接觸時無傳染力，則接觸者可同時解除居家隔離，並改為自主健康管理至14天期滿。

陳時中也解釋，未來若案939解除隔離並出院，匡列為居家隔離的7名接觸者，也會依照專家會議決議，改為自主健康管理至14天期滿。
新冠肺炎
武漢肺炎
核酸檢驗

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