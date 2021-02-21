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台灣出現3例巴西變種病毒 24日起有巴西旅遊史者一律集中檢疫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/21 15:36
示意圖／Pixabay

示意圖／Pixabay

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布，台灣出現3例個案驗出巴西變種病毒，自24日0時起14天內曾有巴西旅遊史的旅客（含在當地轉機），入境後一律入住集中檢疫所。

指揮中心表示，我國3名本國籍個案(案903、案904及案906)，經實驗室2月20日確認為巴西變異病毒株感染者(自2020年10月以來，累計已定序63株；其中英國變異株5株，南非變異株2株，巴西變異株3株)。

這三名個案皆為本國籍，為長期居住巴西之家庭，於1月20日舉家搭機返台，皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫，於1月27日陸續出現症狀，經通報後採檢陽性確診，為一起境外移入家庭群聚。

因應巴西疫情嚴峻且台灣有3例個案驗出巴西變種病毒，指揮中心宣布自今年2月24日零時起(抵台時間)，14天內曾有巴西旅遊史(含在當地轉機)之旅客，將比照自英國、南非共和國或史瓦帝尼王國入境或14天內具上述國家旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且需採檢，並於檢疫期滿前再次採檢，

指揮中心指揮官陳時中表示，除了入境須採檢外，檢疫期滿前再次採檢，檢驗結果陰性後，返家接續完成7天自主健康管理，旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14日內健康狀況及旅遊史，以確保其自身健康且共同維護國內防疫安全。

指揮中心說，巴西疫情過高峰趨緩，惟仍嚴峻，確診數已逾1,010萬例(4,682例/每10萬人)，占全球9%，死亡數近25萬例(1,136例/每百萬人)。近一週新增確診數為全球第二，平均日增逾47,000例，較上週增加6%。
巴西
巴西變種病毒
集中檢疫

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