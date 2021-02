「我以為我們完了」 美國客機引擎爆炸 碎片空降民宅好駭人

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國聯合航空一架波音777-200型客機驚傳飛安事故!這架231航班原定20日從科羅拉多州丹佛飛往夏威夷檀香山,不料一具引擎在空中爆炸,碎片一路掉落,所幸班機平安折返,並無人員傷亡。

美聯社報導,這架班機上載有231名乘客與10名機組人員,起飛後不久,右翼引擎即失靈起火爆炸,飛機邊飛碎片邊掉,砸向體育場、街道、民宅、卡車,空中與地面民眾無不陷入驚恐。

班機最後安全降落丹佛國際機場,並無傷亡,但機上乘客顯然餘悸猶存。「我以為我們完了,我以為飛機要往下掉了。」名為Delucia的乘客說道。他當時的第一個想法便是將皮夾塞進口袋,一旦墜機,身分才可辨識。

一般而言,當引擎失靈,機師會立刻將引擎內可能起火的燃料閥關閉,這類爆炸事件甚為罕見。上一次引擎失靈嚴重事故,發生於2018年一架紐約飛達拉斯的西北航空波音737客機。當時一具引擎在賓州高空3萬英呎處解體,碎片砸向機身,擊破窗戶,導致一名女性乘客半身飛出,其他旅客趕忙將她拉回來,但她仍不幸身亡。



機身碎片掉落民宅(圖/Bloomfield警方推特)

