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「我以為我們完了」 美國客機引擎爆炸 碎片空降民宅好駭人

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/21 14:40
乘客拍下引擎起火畫面截圖

乘客拍下引擎起火畫面截圖

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國聯合航空一架波音777-200型客機驚傳飛安事故！這架231航班原定20日從科羅拉多州丹佛飛往夏威夷檀香山，不料一具引擎在空中爆炸，碎片一路掉落，所幸班機平安折返，並無人員傷亡。

美聯社報導，這架班機上載有231名乘客與10名機組人員，起飛後不久，右翼引擎即失靈起火爆炸，飛機邊飛碎片邊掉，砸向體育場、街道、民宅、卡車，空中與地面民眾無不陷入驚恐。

班機最後安全降落丹佛國際機場，並無傷亡，但機上乘客顯然餘悸猶存。「我以為我們完了，我以為飛機要往下掉了。」名為Delucia的乘客說道。他當時的第一個想法便是將皮夾塞進口袋，一旦墜機，身分才可辨識。

一般而言，當引擎失靈，機師會立刻將引擎內可能起火的燃料閥關閉，這類爆炸事件甚為罕見。上一次引擎失靈嚴重事故，發生於2018年一架紐約飛達拉斯的西北航空波音737客機。當時一具引擎在賓州高空3萬英呎處解體，碎片砸向機身，擊破窗戶，導致一名女性乘客半身飛出，其他旅客趕忙將她拉回來，但她仍不幸身亡。

「我以為我們完了」 美國客機引擎爆炸 碎片空降民宅好駭人
機身碎片掉落民宅（圖／Bloomfield警方推特）
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