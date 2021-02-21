BBC訪美國務卿 布林肯：美國將「接觸並領導」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）不同於川普任內宣布凡事僅考量美國的態度，拜登的國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴BBC，美國已經「回來了」，未來美國會積極處理傳染病、氣候變遷以及伊朗核問題等全球重大議題。

在這場布林肯首次接受的國際訪問中，他強調全球都應施打疫苗以因應新冠肺炎疫情。因此，美國將向COVAX疫苗施打計畫挹注40億美元的經費，以在1年內協助將超過20億劑疫苗送至全球超過190個國家中，徹底根絕病毒。

他同時也批評了中國在新冠肺炎爆發當下缺乏透明度、未能進行資訊共享的處理方式，在世界衛生組織的特別調查小組於今年初前往中國進行有關新冠肺炎調查的期間，小組中的兩名專家表示，中國拒絕讓小組成員全面獲得所有數據。

另一方面，布林肯也說，在伊朗核議題上，美國已經再次與歐盟站在同一立場上，只要伊朗願意重回談判桌，並遵守協議內容，美國也會做到自己的承諾。同時，美國也將積極與其他國家合作，共同處理伊朗在當地的影響力，以及飛彈計畫等問題。

BBC認為，布林肯已經擔任拜登外交顧問超過20年，他與前幾任國務卿的不同之處，在於他與拜登交情甚篤，非常了解拜登的想法，他的言論必定就是拜登的真正想法。不同於歐巴馬的節制、川普的強權競爭、布希的戰爭戰略，布林肯認為，拜登時期的美國外交主軸應是「接觸與領導」。

在訪談中，布林肯暢談對阿富汗、緬甸政變、杜拜公主娜提法遭監禁等議題，並批評中國資訊封閉的現況，不過當被問及是否將因新疆集中營而抵制在北京的冬季奧運時，布林肯選擇了沉默。

他說，在這件事上他只能說，會在正確的時間，做出正確的決定。