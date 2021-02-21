連日空品每況愈下 21日桃彰雲金7測站空氣品質亮紅燈

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院環境保護署表示，今(21)日環境風場為偏東風，西半部擴散條件不佳易累積污染物。提醒在雲嘉南地區、觀音、彰化(大城)、二林地區、金門地區 所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)；北部、中部地區、湖口、三義、大寮地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

環保署表示，依監測資料及氣象局資料顯示，21日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

截至上午11時30分，全台只有宜蘭、花東地區和新北新店為「良好」等級，桃園市和大園、苗栗三義、台中豐原、沙鹿、西屯和大里、彰化縣線西、彰化員林、南投竹山、雲林斗六、嘉義朴子、新港、台南北門和高雄大寮為「橘色提醒」，桃園觀音、彰化二林和大城、雲林崙背、麥寮和台西及金門地區共7測站空氣品質出現紅色警示等級，其他地區則為「普通」等級。

環保署表示，22日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件持續不佳，污染物易累積，夜間至清晨污染濃度偏高；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部及金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。

23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積污染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，竹苗空品區清晨可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區仍為「紅色警示」等級。