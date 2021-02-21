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共軍又來亂！20日11架次軍機進台灣西南空域

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/02/21 12:15
圖取自國防部網頁mnd.gov.tw

圖取自國防部網頁mnd.gov.tw

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）空軍司令部20日晚間公布中共軍機進入我西南防空識別區飛航活動情形，計有2架殲-10機、2架殲-16機、4架殲轟-7機、2架轟-6K機及1架運8反潛機，空軍除派遣空中巡邏兵力應對，並進行廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍司令部表示，此次空情動態為中共解放軍海空聯合演訓，該部均全程掌握。而根據示意圖，共機演訓區位於東沙島的北方，且進入我方ADIZ後，旋即掉頭循原路返回。

根據國防部公開資訊，今天是共機本月以來擾台最大規模。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據今年2月共機動態，1日、5日、15日、16日為一架運8反潛機擾台；2日、6日、18日為一架運8技術偵察機；4日為一架運8技偵機、一架運8電子偵察機；13日為一架運8反潛機、一架運8技偵機；7日為2架運8反潛機；8日為2架殲16戰機；17日是2架運8技偵機；19日為4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機

根據1月共機動態，最受矚目者為23日，分別是1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵擾台灣西南ADIZ；以及24日2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6 架殲10戰機、1架運8技偵機，為今年目前共機擾台最大規模。

更新時間 : 2021-02-21 18:20 GMT+08:00

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